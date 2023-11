Op de Nederlandse IKEA-site is een nieuwe lightstrip verschenen. Deze is te gebruiken met de Dirigera-hub en is ook aan te sturen met HomeKit.

Op de Nederlandse IKEA-website is deze lichtslang al te vinden. Zodoende weten we ook dat hij 4 meter lang is en maar €29,99 kost. Dat is een heel redelijke prijs voor zo’n lange lichtslang. De voorbeelden die IKEA op de foto’s laat zien, zijn echter niet zo overtuigend: plak je de lampjes rondom een kast of bed, dan zie je de individuele lampjes duidelijk zitten. Het is een beter idee om de lichtslang achter de kast te plakken zodat het licht op de muur schijnt. De afstandbediening STYRBAR (€9,99) is apart verkrijgbaar en is alleen nodig als je geen smartphone hebt of het liefst met een speciale knop bedient. Om ‘m met HomeKit te kunnen gebruiken heb je ook nog de DIRIGERA-hub nodig (€59,95).

IKEA Ormanas lichtslang: zichtbare lampjes

De nieuwe lichtslang is instelbaar op gekleurd en wit licht, steeds maar in één kleur. Er zijn tegenwoordig gradient-lichtslangen die een mooier effect geven, maar die zijn een stuk duurder. De IKEA Ormanas is op lengte te knippen als je niet de volledige 4 meter nodig hebt. Waar dit kan staat gemarkeerd op de lichtstrip met een schaarsymbool.

Voorbeelden van de IKEA Ormanas in actie, in de kleuren groen en blauw.

Aan het uiteinde zit een plastic blok (de driver) die je volgens IKEA op het stopcontact kunt aansluiten. We zien echter nergens een afbeelding van een stroomstekker, dus wellicht heb je hiervoor nog de Ansluta-stekker van €15,- nodig. Hou hier dus rekening mee als je deze lichtstrip wil kopen: als je alle accessoires erbij koopt neemt de prijs toe.

De IKEA Ormanas ledstrip is ook in stukken te knippen.

De lichtstrip is dimbaar en met zelfklevende tape op de muur of op een meubelstuk te plakken. Ook is de strip enigszins buigbaar als je om een hoekje wilt gaan. Bedienen doe je uiteraard via de Home Smart-app van IKEA of via HomeKit, als je beschikt over de Dirigera-hub. Dit product kan niet worden verbonden met de al langer verkrijgbare Tradfri-hub. Dit betekent ook dat je de speciale app voor de Dirigera-hub moet hebben en niet die oude.

Zoek je andere ledstrips met HomeKit, dan hebben we een round-up voor je.