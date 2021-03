LCD, mini-LED, OLED, micro-LED en zelfs micro OLED: de komende jaren gebruikt Apple allerlei schermtechnologieën, elk met hun eigen voor- en nadelen. De laatste tijd horen we vooral veel over de aankomende release van de iPad Pro 2021 met mini-LED, maar Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt dat Apple uiteindelijk ook voor OLED gaat kiezen. Niet in de iPad Pro, maar in de iPad Air.



‘iPad Air krijgt OLED in 2022’

Mini-LED werd lange tijd gezien als de perfecte opvolger van het LCD-scherm dat nu nog in de iPads zit. Hoewel dat voor de iPad Pro inderdaad het geval lijkt, kiest Apple mogelijk voor de iPad Air voor OLED. “Als de iPad de overstap maakt naar OLED in 2022, is dat voor de midden- en lagere klasse iPad Air”, zo zegt hij. De iPad Pro behoudt dan het mini-LED scherm, dat dit jaar geïntroduceerd zou worden. Het is niet helemaal duidelijk of ook de instap-iPad uiteindelijk de overstap maakt naar OLED. Digitimes voorspelde eerder ook al dat er in 2022 een iPad met OLED-scherm komt.

Het OLED-display in de toekomstige iPad Air van 2022 zou wel van een ander type zijn dan die je in de iPhone vindt. Het aantal pixels per inch zou dan ook lager zijn dan nu in de iPhones. De productie is daardoor ook eenvoudiger en de kostprijs ligt dan op ongeveer hetzelfde niveau als van het huidige LCD-scherm. Het voordeel van OLED is onder andere een hogere helderheid en diepere zwarttinten. OLED is wel gevoeliger voor inbranden.

De iPad Air kreeg in 2020 een grote update, met nagenoeg hetzelfde design als de iPad Pro. Qua specs verschillen de iPad Air 2020 en de iPad Pro 2018 dan ook niet zo heel veel meer van elkaar. Met twee verschillende schermtechnieken wil Apple weer een duidelijker onderscheid aanbrengen tussen deze twee modellen.