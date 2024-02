Nanoleaf is een bekend merkt als het gaat om lichtpanelen, waarbij je creatief kan zijn met allerlei vormen en patronen die je aan de muur kan bevestigen. Maar als je gewoon een simpeler lichtpaneel zoekt, dan kan je nu ook bij IKEA terecht. De JETSTRÖM is sinds kort verkrijgbaar en is er in twee maten.

IKEA JETSTRÖM lichtpaneel

De JETSTRÖM is een plafondlamp van nog geen 6 cm hoog en is verkrijgbaar in twee maten: 100 x 40 (rechthoekig) en 60 x 60 (vierkant). De prijs van beide uitvoeringen is in Nederland gelijk, namelijk €79,95. De lichtkleur varieert tussen de 2200 Kelvin en 4000 Kelvin. Je kan niet meerdere wittinten tegelijk tonen. De lichtopbrengst is maximaal 4600 lumen. IKEA belooft een levensduur van 25.000 uur. Voor de montage moet je vier gaten in het plafond boren.

De JETSTRÖM is in niet-slimme vorm te gebruiken, maar door hem te koppelen aan de DIRIGERA-hub verbind je hem met IKEA’s Home Smart-systeem. Via die weg kan je de lamp ook gebruiken in de Woning-app voor HomeKit en bedienen met Siri, net als alle andere slimme IKEA-lampen. Er wordt geen afstandsbediening bijgeleverd, maar de STYRBAR kun je wel los aanschaffen voor €9,99.

Onlangs bracht IKEA ook al de ORMANÄS-lichtslang uit, die met een prijs van €29,99 relatief goedkoop is voor de lengte van 4 meter. Je kunt deze lichtslang ook op maat knippen en bedienen met HomeKit via de DIRIGERA-hub.