De Homey Pro is vanaf nu met Thread te gebruiken. De Nederlandse fabrikant Athom geeft een gratis software-update vrij, waardoor de Thread-radio wordt geactiveerd. Voorlopig werkt het in beta. Ook is er nieuws voor mensen met een Homey Bridge.

De hub uit 2023 was al voorzien van een Thread-radio, maar die was nog niet geactiveerd. De afgelopen maanden is hard gewerkt om te zorgen dat de Homey Pro ook direct verbinding kan maken met Matter-over-Thread-apparaten. Het gaat daarbij om accessoires van Eve, Nanoleaf en andere bedrijven die al vroegtijdig op de Thread-trein zijn gesprongen.

Homey Pro als Thread Border Router en controller

Homey Pro was al eerder in staat om contact te maken met Matter-over-Thread apparaten, maar was daarvoor afhankelijk van een aparte Thread Border Router, zoals een HomePod. Na de update fungeert Homey Pro nu zelf als Thread-controller en -router, waardoor er geen externe Border Router meer nodig is.

De Thread-functionaliteit van Homey Pro is aanvankelijk beschikbaar als bèta en werkt met softwareversie 10.3 en hoger. Het koppelen met Thread kun je starten via de Homey Mobile App voor iOS of Android, of de Homey Web app.

Naast Thread kan Homey Pro communiceren met smart home-apparaten via Zigbee, Z-Wave, Matter-over-Wi-Fi, lokale LAN API’s, Cloud-gebaseerde API’s, 433MHz RF, BLE en infrarood.

Homey als infraroodbediening voor je airco

Wat infrarood betreft is er vandaag ook iets nieuws te maken: directe bediening van de airconditioning via infrarood wordt ondersteund. Dit scheelt weer de aanschaf van een speciaal accessoire zoals de Tado Slimme Aircobediening of de Netatmo Slimme Aircobediening, die beide rond de 100 euro kosten. Met een Homey Bridge ben je voor €69,- klaar, terwijl je er nog veel meer dingen mee kunt doen.

De airco-aansturing is beschikbaar voor nieuwe en bestaande gebruikers van een Homey Pro en Homey Bridge. Zelfs de oudste hubs van acht jaar geleden zijn te gebruiken. Uiteraard moet er wel een zichtlijn zijn tussen de Homey en de airco.

