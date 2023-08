‘Thread-standaard is een rommeltje’

Dankzij Thread kunnen smart home-devices samen een mesh-netwerk vormen in je smart home, zodat je beter bereik hebt. Accessoires kunnen met elkaar ‘praten’ en commando’s aan elkaar doorgeven, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt. En met Matter kun je via HomeKit-apparaten aansturen die daar normaal gesproken niet geschikt voor zijn. Momenteel is maar een deel van de smart home-accessoires geschikt voor HomeKit, maar Matter lost dat op. Tenminste, als er een goed dekkend wifi-netwerk in huis is. Vaak zijn er plekken waar de dekking wat minder is en daar zou Thread te hulp moeten schieten. Volgens The Verge is er echter een probleem.



Als je vanaf de iPhone een commando naar een lamp stuurt, zullen beide apparaten de identiteit van het andere apparaat verifiëren. Dit wordt normaal gesproken afgehandeld door HomeKit en Matter . Maar als een commando via Thread verloopt, dan is de beveiliging minder goed geregeld. De Thread Group (verantwoordelijk voor de Thread-standaard) heeft niet vastgelegd hoe deze ‘beveiligings-handshake’ moet plaatsvinden. Elke fabrikant doet maar wat. Een fabrikant kan beslissen of het accessoire (via de Thread Border Router ) deel mag uitmaken van het Thread-netwerk van een concurrent, of dat er een eigen netwerk wordt gecreëerd.

Dat laatste gebeurt bij Samsung. Als je een SmartThings-accessoire met Thread in gebruik neemt, zal er een extra Thread-netwerk worden gecreëerd. Ook als je een bestaand Thread-netwerk had. Samsung doet dit om zeker te weten dat alles goed werkt en er geen conflicten met andere Thread-apparaten kunnen ontstaan.

Ook bij gebruik van Apple- en Google-apparaten werkt het niet met elkaar samen. Een Thread-netwerk dat met iOS is opgezet, zal niet geschikt zijn voor Thread-netwerken die op een Android-toestel zijn gemaakt, tenzij je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Samenvoegen is ook niet mogelijk. Je hebt daardoor uiteindelijk meerdere Thread-netwerken, die niet met elkaar kunnen communiceren. Fabrikanten zouden bezig zijn om dit te verbeteren, maar dat kost overleg en dus tijd.

Meer info lees je bij The Verge.