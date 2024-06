HomeWizard kennen we al van de P1 energiemeter en het Energy Display waarmee je je energieverbruik thuis in de gaten kunt houden. Je kunt er ook de opgewekte zonne-energie mee monitoren. Nieuw is de HomeWizard thuisbatterij met stekker. Dit is een plug-en-play oplossing, vooral gericht op huishoudens met zonnepanelen. Je steekt de stekker in het stopcontact, volgt een aantal stappen in de app en de rest gaat vanzelf. De thuisbatterij slaat automatisch de opgewekte zonne-energie op voor een later moment, bijvoorbeeld ‘s nachts. In standby verbruikt de batterij minder dan één watt.

HomeWizard wil zich vooral onderscheiden met de prijs: de thuisaccu kost €1.395,- en vereist geen installatie, terwijl je voor thuisbatterijen van andere aanbieders vaak veel meer geld kwijt bent. De eerste batterijen worden vanaf juli geleverd aan klanten; je kunt nu alvast een exemplaar reserveren.

De vraag naar thuisbatterijen is enorm, zo blijkt uit cijfers van SolarPower Europe. In 2023 werd een recordaantal batterijen in Europa geïnstalleerd en was er sprake van een groei van 94 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Die groei werd vooral veroorzaakt door particulieren die thuis een accu neerzetten om tijdelijk energie op te slaan, zodat ze het niet hoeven terug te leveren aan het energienet. De zes grootste energieleveranciers in Nederland rekenen namelijk terugleverkosten of zijn van plan dat binnenkort te gaan doen. De salderingsregeling stopt bovendien op 1 januari 2027.

Om daar nu alvast op voorbereid te zijn kun je een thuisbatterij plaatsen. Eventueel te veel opgewekte zonnestroom kun je dan zelf gebruiken of opslaan. Daardoor lever je minder terug en betaal je minder (of helemaal geen) boete. Met een thuisbatterij kun je ook drukte op het stroomnetwerk opvangen, op momenten dat teveel mensen tegelijk stroom nodig hebben.

Thuisbatterij met 2,7 kWh capaciteit

HomeWizard-oprichter Paul Straathof meldt dat zijn bedrijf jaren geleden als is begonnen met het ontwikkelen van de thuisbatterij. Het moest een product worden dat door iedereen zelf te installeren is. Opvallend is dat deze batterij een relatief lage capaciteit heeft van 2,7 kWh. Dit is een bewuste keuze: Straathof dat veel thuisbatterijen te groot zijn. In de zomer krijg je de opslag niet leeg en in de winter niet vol. “Bij een gemiddelde woning is een opslag tussen de 2 kWh en 5 kWh perfect om alle apparaten in huis van stroom te voorzien gedurende de nacht”.

Bij de HomeWizard thuisbatterij is daarom gekozen voor van 2,7 kWh. Hij is merkonafhankelijk en werkt met iedere zonnepanelenomvormer en elke energieleverancier. Eén batterij kan op een vermogen van 800 Watt laden en 800 Watt ontladen. Dit is het maximum wat volgens de Europese normering (EN/IEC 50549) is toegestaan bij het aansluiting op een stopcontact.

Heb je meer nodig, dan kun je dit verder uitbreiden met 2,7 kWh per batterij. De fabrikant belooft dat de batterij een geluidsniveau van 32 dB produceert, vergelijkbaar met een koelkast. Elke thuisbatterij beschikt over een eigen micro-omvormer, waardoor hij ook bij lage vermogens energie-efficiënter is dan een batterij met één grote omvormer.

Bij thuisbatterijen is vaak de vraag of je de investering wel terugverdient. Dat is ook bij deze batterij niet binnen een paar jaar gelukt. Als je nu op jaarbasis 3.500 kWh teruglevert en je brengt dit met de thuisbatterij terug naar 2.500 kWh, dan bespaar je daarmee ongeveer 120 euro per jaar. Je kunt de batterij dan in ongeveer 11,5 jaar terugvdrdienen. Met een verwachte levensduur 6.000 batterijcycli gaat de HomeWizard thuisbatterij ongeveer 15 jaar mee. Dat zou betekenen dat je maar 3,5 jaar financieel profijt hebt. Je moet dan ook iets verder kijken naar andere voordelen, zoals het feit dat je niet meer afhankelijk bent van het stroomnet.

Als er niet genoeg zonne-energie is probeert de batterij te zorgen dat apparaten hun stroom ‘s nachts uit de batterij halen, zodat er geen stroom van het net nodig is.

De HomeWizard Plug-in Battery werkt draadloos samen met de P1-meter om de zonnestroom op te slaan die je anders zou terugleveren. Wanneer je energie nodig hebt haal je dit uit je eigen batterij, in plaats van dure stroom uit het net. Qua formaat moet het lukken om de batterij ergens in huis te plaatsen: hij is 40 cm breed, 20 cm diep en 30 cm hoog.

Dit heb je nodig voor de HomeWizard thuisbatterij

Het maakt niet uit bij welke energieleverancier je zit. Om de thuisbatterij te kunnen gebruiken heb je nodig:

Zonnepanelen

Smartphone of tablet met iOS of Android

Wifiverbinding met internet

Vrij stopcontact

Ruimte om de batterij neer te zetten (40 x 20 x 30 cm)

Een slimme meter

HomeWizard P1 meter



Wie de batterij in huis wil halen moet nu een €50,- aanbetaling doen en betaalt op een later moment de resterende €1.345,-. Hier vind je meer informatie.