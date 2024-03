HomeWizard levert de slimme watermeter voortaan met een extra montageset. Daarmee is de meter op nog meer watermeters te plaatsen, ook de analoge meters van diverse merken. Mensen die eerder de HomeWizard watermeter hebben besteld moesten ‘m soms met dubbelzijdige tape, lijm of andere houtje-touwje-methoden vastmaken om toch te kunnen gebruiken. Zij kunnen de benodigde bracket set alsnog bestellen. Bij nieuwe aankopen krijg je de extra montageset er vanaf nu gratis bij.

Slimme watermeter voor deze (analoge) meters

De watermeter is geschikt voor watermeters van de volgende merken:

Actaris

DH Metering

Diehl Metering

Elster

Hidroconta

Honeywell Maddalena

MvM

Schlumberger

Sensus (2 typen)

Zenner

De nieuwe brackets zorgen ervoor dat de watermeter te plaatsen is op 11 verschillende analoge watermeters en dat zijn er 6 meer dan voorheen. We hebben een tijdje geleden deze watermeter getest en vonden het een mooie aanvulling op de HomeWizard P1 Energiemeter, die we al langer in gebruik hebben. Je kunt hiermee goed zicht houden op de dagelijkse pieken in je waterverbruik en je kunt nog wat extra functies krijgen via het betaalde Energy+ abonnement. Daarmee kun je bijvoorbeeld meer dan een jaar aan data terugkijken. Niet iedereen zal dit nodig hebben.

Wil je meer weten over HomeWizard en de verschillende producten die ze aanbieden, dan lees je er meer over in onderstaande reviews en artikelen: