HomeWizard kWH-meter geeft meer inzicht in energieverbruik

Eerder schreven we al over de HomeWizard P1 Energy, waar we ook een uitgebreide review over schreven. Voor €29,95 heb je een accessoire dat je rechtstreeks aan de energiemeter hangt en waarmee je heel nauwkeurig je energieverbruik in de gaten kunt houden. Voor het grotere werk is er nu een Wi-Fi kWh meter voor 3 fases, waarmee je volledig inzicht krijgt in je 3 fase-aansluitingen. Hij kost €129 en is verkrijgbaar via de HomeWizard webshop. Via de Energy-app kun je alle data uitlezen.



Deze meter werkt niet met HomeKit. Voorzover bekend zijn er ook nog geen energiemeters die hiermee werken, op een paar slimme stekkers na (maar die hebben een heel andere toepassing). Wat deze kWh-meter doet is inzicht geven in je actuele stroomverbruik en strooomopwekking in huis. Je ziet ook de kosten en eventuele opbrengsten over een langere periode. In een overzichtsgrafiek zie je de statistieken van de afgelopen week, maand of jaar.

De kWh-meter is gekalibreerd: ze zijn in de fabriek per meter afgesteld en zijn daardoor extra nauwkeurig. De waardes in de app en op de meter komen daardoor overeen met wat je echt verbruikt of opwekt. De kalibratie is gedaan volgens de nauwkeurigheidseisen van MID. Het betekent overigens nog niet dat de meter geschikt is voor facturatie, want de officiële goedkeuring is nog niet binnen.

Je kunt natuurlijk de HomeWizard Energy gebruiken, maar als je warmtepompen of grotere installaties van zonnepanelen hebt kun je beter deze kWh-meter aansluiten. Bij zonnepanelen zie je nauwkeurig hoeveel stroom je produceert en wat het je in de loop van de tijd oplevert. Als je een P1-meter hebt en een kWh-meter op je zonnepanelen, kun je ook het werkelijke gebruik van je huis zien.

Bij een elektrische auto kun je de kosten in de gaten houden voor het opladen. Heb je een leaseauto, dan is de kWh-meter geschikt om facturen te maken. Alle data lees je af in de app, of op het verlichte LCD-scherm van de meter zelf. Installatie kan rechtstreeks in de meterkast zelf, naast de groepen (35mm DIN). Als je handig bent met elektrische installaties kun je het zelf installeren, of anders schakel je een lokale electriciën in. Wat privacy betreft belooft HomeWizard dat alleen jij toegang hebt tot de gegevens en dat de gegevens beveiligd zijn opgeslagen. Er vindt dus geen handel met je data plaats.

HomeWizard bracht eerder al een apparaatje uit dat je aan de slimme meter in je meterkast kunt bevestigen. Deze kan ook het energieverbruik thuis in de gaten houden, van normale huishoudelijke apparaten, zonnepanelen, je elektrische auto en dergelijke. Hiermee krijg je meer inzicht in je stroom- en gasverbruik. Wij hebben de HomeWizard Energy P1 getest in combinatie met de HomeWizard Energy app en in onderstaande review lees je onze ervaringen. Je kunt de HomeWizard P1 voor €29,95 kopen bij dezelfde leverancier als de hier besproken kWh-meter.