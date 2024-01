Het vertrek van de Fitbit-top komt niet als een verrassing. Google nam het bedrijf in 2019 over voor een bedrag van $2,1 miljard over. Sindsdien lijkt Google de interesse in Fitbit te zijn verloren. Er waren storingen van meerdere dagen en populaire functies werden geschrapt. Ook was het op de gloednieuwe Fitbit Sense 2 niet meer mogelijk om wijzerplaten en apps van derden te installeren, terwijl dat op het voorgangermodel wel mogelijk was. Fitbit trok zich stilletjes terug uit meerdere landen. Gaandeweg heeft Google het Fitbit-platform steeds meer uitgekleed, om gebruikers richting de duurdere Pixel Watch te duwen. Nu het vertrek van de complete Fitbit-top naar buiten komt, concludeert The Verge: “This is likely the end of Fitbit as we know it”.

Wat Fitbit betreft, is het onduidelijk of het managementteam zelf is opgestapt, het dringende advies kreeg om te vertrekken of simpelweg is ontslagen. Google-woordvoerster Courtenay Mencini wil het vertrek van de topmensen niet bevestigen. Wel wil ze kwijt dat het merk blijft voortbestaan en dat de Fitbit-gebruikers niet in de kou zullen staan. Tegelijk benadrukt ze echter dat Google wil voortbouwen op het momentum dat nu met de Pixel Watch is gecreëerd.

De Fitbit Charge 6 is het meest recente product van Fitbit, maar werd relatief stilletjes op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

De Fitbit-app, de betaalde Fitbit Premium-dienst en de activiteitentrackers zullen voorlopig blijven bestaan, maar de vraag is in welke vorm. Het zou een budgetlijn kunnen worden naast de duurdere Pixel Watch, waarbij Fitbit vooral simpele fitnessarmbanden gaat produceren (zoals de succesvolle Charge), terwijl er op de duurdere smartwatch voortaan een Google-logo prijkt.

Google ontslaat ook mensen bij AR-hardware

Een Google-woordvoerder heeft de ontslagen bevestigd. Er zullen een paar honderd banen verdwijnen bij Google Devices & Services, dat onder leiding staat van Rick Osterloh. De ontslagen vallen vooral op het gebied van hardware – en dan met name bij de divisie die zich bezighoudt met AR. Maar Google benadrukt dat ze door zullen gaan met het ontwikkelen van AR-functies voor producten.

Google wilde met Project Iris een hedendaagse versie van Google Glasses maken.

Een ander gebied waarop Google wil bezuinigen is het AR-hardwareteam, waar honderden ontslagen zijn gevallen. Vorig jaar vertrok het teamhoofd Clay Bavor om met AI aan de slag te gaan. Daarna vertrok ook de softwarebaas van het team, Mark Lucovsky. Plannen om met Project Iris een eigen AR-bril te maken zouden zijn gestopt. Vervolgens vertrok ook Stephen Lake, medeoprichter van een AR-brillenfabrikant die Google in juni 2023 heeft overgenomen.

Google wil niet zeggen of er nog aan AR-hardware wordt gewerkt. Wel wil de woordvoerder benadrukken dat de ontslagen medewerkers de mogelijkheid krijgen om opnieuw bij Google te solliciteren.

Ontslagrondes bij grote techbedrijven

Gisteren werd bekend dat een ander groot techbedrijf ook mensen heeft ontslagen: bij Amazon staan honderden medewerkers van Twitch en Prime Video op straat. Het zou ermee te maken hebben dat sommige bedrijfsonderdelen iets te optimistisch zijn gegroeid. Of Apple een soortgelijke ontslagronde heeft gepland, is nog onzeker. Apple is al sinds de zomer van 2022 bezig om minder nieuwe mensen aan te nemen om kosten te besparen, om te voorkomen dat er mensen uit moeten worden gestuurd.

Vind je het tijd om van Fitbit naar de Apple Watch over te stappen, dan hebben we daar een stappenplan voor. Fitbit-data wordt namelijk niet automatisch gesynchroniseerd met Apple HealthKit, dus je zult wat extra moeite moeten doen.