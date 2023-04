HomeWizard geeft je nu de mogelijkheid om je zonnepanelen toe te voegen aan de HomeWizard-app, zonder dat je een installateur in huis hoeft te halen. Bovendien kun je nu Energy+ rechtstreeks afrekenen bij HomeWizard via iDEAL, dus niet meer alleen via de App Store.

Zonnepanelen koppelen in HomeWizard

Met de nieuwe koppeling krijg een completer overzicht van je energieverbruik. Je kunt alles bekijken binnen één app, namelijk die van HomeWizard. Het is nu al mogelijk voor omvormers van SolarEdge, GoodWe en Growatt, terwijl later dit jaar Enphase en SMA worden toegevoegd. Het enige wat je nodig hebt is HomeWizard Energy+, dat je kunt activeren door in de app te gaan naar naar Meters > Nieuw apparaat toevoegen. Vervolgens kun je het merk van je omvormer kiezen. In een apart uitlegartikel lees je meer. Volgens de fabrikant kun je de koppeling in een minuut voor elkaar krijgen.



Heb je geen geschikte omvormer, dan kun je toch nu al aan de slag als je de HomeWizard kWh Meter hebt . Hiermee krijg je live inzicht in de hoeveelheid energie die je met je zonnepanelen hebt opgewekt. Deze meter sluit je aan in de meterkast en is dus niet afhankelijk van je omvormermerk.

De nieuwe grafiek ‘zonverbruik’ geeft inzicht hoeveel opgewekte zonne-energie je direct gebruikt. Op deze manier kun je je alvast voorbereiden op de afbouw van de soldering, door bewuster om te gaan met de energie die je opwekt. Het groene gedeelte in de grafiek geeft aan hoeveel je terug levert. Paars laat je afname van het net zien en blauw geeft aan hoeveel van de opgewekte zonne-energie je direct gebruikt.

Om de nieuwe grafiek in je app te kunnen zien heb je een koppeling met je zonnepanelen nodig of een aangesloten kWh Meter. De grafiek verschijnt dan automatisch in de app. Naar wens kun je de grafiek bovenaan in de app zetten (via de instellingen: Grafieken > Wijzigen). De stroomverbruikgrafiek combineert de data van je P1 Meter met de data van je zonnepanelen om het huidig verbruik in huis terug te rekenen.



Zoveel zonnepanelen als Apple in gebruik heeft, zul je thuis niet hebben liggen.

Energy+ afrekenen met iDEAL en Bancontact

Gebruikers hebben er massaal om gevraagd en nu is het zover: je kunt bij HomeWizard een Energy+ jaarabonnement activeren en met iDEAL afrekenen. Tot nu toe was je verplicht om via de App Store te betalen en dat gaf beperkingen, onder andere qua betaalmethoden. Voor Nederlandse gebruikers is het nu mogelijk om met iDEAL te betalen en Belgische gebruikers hebben de optie om met Bancontact af te rekenen, meteen voor het hele jaar. Heb je al een abonnement lopen via de App Store, dan blijft dit gewoon doorlopen. Zeg je dit tijdig op, dan kun je bij de eerstvolgende vervaldatum overstappen naar het jaarabonnement, dat je rechtstreeks bij HomeWizard zelf betaalt. Energy+ kost €11,95 per jaar.

Eerder hebben we de producten van HomeWizard besproken. Lees onze review van de P1 Energy slimme energiemeter, een aanrader als je wilt beginnen met het beter in de gaten houden van je energieverbruik. We waren in onze review van de HomeWizard watermeter ook enthousiast over het realtime kunnen aflezen van het waterverbruik.