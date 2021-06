Ook de HomePod krijgt nieuwe functies met iOS 15. In het najaar van 2021 voegt Apple in HomePod-softwareversie 15 weer verbeteringen door voor zowel de HomePod als HomePod mini.

HomePod functies voor najaar 2021 met softwareversie 15

Helaas wachten we in Nederland nog altijd op de komst van de HomePod mini. Ook tijdens de WWDC heeft Apple de release voor Nederland (of België) niet aangekondigd. Wel komt de speaker dit jaar naar Italië en sinds deze maand in Oostenrijk, Ierland en Nieuw-Zeeland. Mocht je al een gelukkige eigenaar van de speaker zijn, omdat je hem bijvoorbeeld uit Duitsland gehaald hebt, dan kun je dit najaar rekenen op een aantal nieuwe functies. Dit zijn de nieuwe functies in de HomePod-softwareversie 15.0 die in het najaar van 2021 beschikbaar komen. Voor sommige HomePod-functies is iOS 15 vereist, terwijl andere verbeteringen gebruikmaken van tvOS 15.

#1 Ondersteuning voor lossless audio

Later dit jaar krijgt de HomePod ondersteuning voor lossless audio in Apple Music . Dit geldt ook voor de HomePod mini. Als je Apple Music -abonnee bent en wil streamen in lossless audio, werkt dat nog niet op de HomePod, omdat er gebruikgemaakt wordt van AAC. Later dit jaar, na de uitrol van de nieuwe software-update, werken de HomePod en HomePod mini ook met ALAC, de nieuwe audio-compressie die Apple voor lossless gebruikt. Hierdoor klinkt de muziek een stuk beter.

#2 Apple TV bedienen via HomePod

Vanaf de aankomende HomePod-softwareversie kun je ook je Apple TV bedienen via Siri op de HomePod. Je kunt dan tegen Siri op de HomePod zeggen “Play the newest episode of Ted Lasso”, waarna automatisch de Apple TV aan gaat en de aflevering voor je start. Met welke streamingdiensten dit allemaal gaat werken is nog niet duidelijk, maar het werkt in ieder geval met Apple TV+.

#3 HomePod mini als standaardspeakers voor Apple TV

In combinatie met tvOS 15 kun je een HomePod mini (paar) gebruiken als standaardspeakers voor de Apple TV 4K. Momenteel werkt dat nog alleen voor de grote HomePod, maar vanaf dit najaar dus ook voor de HomePod mini. Dat betekent dat je in de instellingen kan aangeven dat de audio altijd via de HomePod mini moet gaan, wat vaker beter geluid geeft dan een standaard speaker in een televisie. Deze functie komt vooral van pas als je niet al een soundbar hebt, maar wel één of twee HomePod mini’s.

#4 Siri op andere HomeKit-apparaten

Hoewel dit niet per se een functie is op de HomePod zelf, heb je er wel een HomePod met de nieuwste softwareversie voor nodig om het te kunnen gebruiken. Vanaf later dit jaar vind je Siri ook op HomeKit-apparaten van derden, zoals speakers en thermostaten. Maar er moet dan dus wel een HomePod in huis staan. Of dat betekent dat je tegen de HomeKit-apparaten alleen Engels kan praten (vanwege het ontbreken van de Nederlandse Siri op de HomePod), weten we helaas nog niet. De HomePod is verantwoordelijk voor de verwerking van je spraakopdracht, zodat je stem niet door servers van derden verwerkt wordt.

#5 Werkt met SharePlay

Met de HomePod-softwareversie 15 kun je ook SharePlay gebruiken in combinatie met de HomePod, en dan met name via Apple Music. Met SharePlay kun je tijdens het FaceTimen samen met je gesprekspartner(s) series kijken of naar muziek luisteren, allemaal synchroon. Als je op de HomePod wil luisteren, kan dat met de nieuwste softwareversie dus ook. Je gebruikt dan gewoon je iPhone nog om mee te FaceTimen.

We verwachten de HomePod-softwareversie 15 ergens in dit najaar, tegelijk met iOS 15 en de andere software-updates. Kun je niet wachten op de (eventuele) release in Nederland, dan kan je ook nu al een HomePod kopen. Er zijn meerdere manieren voor om de speaker uit het buitenland te halen.