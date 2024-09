#1 Slaapapneu-meldingen

Komt op: Series 10, Series 9 en Ultra 2

De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 kunnen ook tekenen van slaapapneu detecteren. Deze functie zal naar verwachting later in september beschikbaar komen. De slaapapneu-functie gebruikt de versnellingsmeter van de smartwatch om ademhalingsstoornissen tijdens de slaap te volgen en biedt inzichten om te kunnen afleiden of er sprake is van matige tot ernstige slaapapneu. De functie is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder bij wie nog geen slaapapneu is vastgesteld. Je krijgt bij een melding ook meteen gezondheidsinformatie en een rapport in PDF-formaat dat je met je (huis)arts kunt bespreken.