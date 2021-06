Sinds kort vind je in Apple Music Dolby Atmos-nummers. Momenteel gaat het om duizenden tracks die via Apple Music in ruimtelijke audio af te spelen zijn. Daarnaast kun je ook nog Apple Music met lossless audio streamen, waarbij de nummers in een hogere kwaliteit (met de nodige apparatuur) te beluisteren zijn. Op verschillende plekken op het internet klagen sommige luisteraars dat nummers met Dolby Atmos en lossless audio niet goed afspelen. Als jij ook problemen hebt met Dolby Atmos en lossless audio in Apple Music, dan kun je deze tips proberen.



Problemen met Dolby Atmos in Apple Music

Het probleem is eenvoudig samen te vatten: als Dolby Atmos en lossless audio ingeschakeld zijn, worden nummers soms niet verder afgespeeld dan de eerste vijftien seconden. Gelukkig heeft niet iedereen er last van, maar er zijn inmiddels klachten op Reddit en in threads op Apple’s supportforum.

Mogelijke oplossingen: probeer deze tips

Het slechte nieuws is dat er momenteel nog geen sprake lijkt van een permanente oplossing. Toch kun je een paar dingen proberen die bij sommige gebruikers al gewerkt heeft. Het zijn relatief gemakkelijke stappen die je kunt nemen om te checken of dit voor jou de oplossing is voor dit probleem.

App hard afsluiten

Je kunt proberen om de Muziek-app geforceerd af te sluiten. Het probleem lijkt dan in ieder geval tijdelijk opgelost te zijn. In onze tip lees je hoe je dat doet op de verschillende toestellen.

Scroll voorbij de eerste 15 seconden

Om het probleem te omzeilen kun je in het nummer ook voorbij de eerste vijftien seconden scrollen. Ideaal is anders, omdat je dan niet ongestoord kunt luisteren naar je favoriete muziek. Bovendien is er geen snelle manier om de eerste vijftien seconden over te slaan.

Log uit en weer in

Een andere oplossing die je kan proberen, is uitloggen met je account en weer opnieuw inloggen. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen en tik bovenaan op je naam. Tik op Media en aankopen en tik op Log uit. Log daarna opnieuw in met je account. Je gebruikt hiervoor het e-mailadres en wachtwoord van je Apple ID.

Tijdelijke oplossing: schakel Dolby Atmos en lossless audio uit

Tot slot kun je ook tijdelijk Dolby Atmos en lossless audio uitschakelen. Je speelt de nummers dan op dezelfde kwaliteit af als normaal, dus zonder de ruimtelijke audio en hogere geluidskwaliteit. Je schakelt Dolby Atmos en lossless audio uit via Instellingen > Muziek > Dolby Atmos/Audiokwaliteit.