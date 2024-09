De jaarlijkse HomePod-update is nu voor iedereen beschikbaar. In HomePod software-update 18 zit een aantal nieuwe functies en zorgt ervoor dat de speakers optimaal werken met iOS 18.

Tegelijkertijd met grote iOS-updates brengt Apple meestal ook een nieuwe update uit voor de HomePod en HomePod mini. Zo ook bij iOS 18, want de tegenhanger voor de HomePods staat nu voor je klaar. In HomePod software-update 18 zitten meerdere nieuwe functies, al heb je er vooral wat aan als je andere toestellen op iOS 18 en tvOS 18 zitten.

De afgelopen maanden is Apple stilletjes bezig geweest met het testen van nieuwe software voor de HomePod. Aan dat testen is nu een einde gekomen met de publieke release van HomePod software-update 18. De belangrijkste verbetering vinden we voor HomeKit-gebruikers, Apple Music en AirPlay.

Eigen actieve woninghub kiezen

Als je HomeKit-gebruiker bent, dan weet je vast wel dat je een woninghub nodig hebt voor automatiseringen en bediening buiten de deur. Je kunt meerdere woninghubs instellen, maar de Woning-app kiest er altijd eentje uit die als actieve verbonden woninghub fungeert. En dat kan soms problemen geven, omdat niet altijd het meest logische model gekozen wordt. Als al je woninghubs (dus ook Apple TV) op de meest recente versie zitten, kun je nu dankzij HomePod software-update 18 kiezen welke HomePod (of Apple TV) moet fungeren als woninghub. Je hebt hier ook iOS 18 voor nodig.

SharePlay op HomePod

Je kan met iOS 18 ook SharePlay gebruiken op een HomePod. Dat betekent dat je samen met iemand anders in huis kan bepalen welke muziek er als eerstvolgende in de wachtrij wordt afgespeeld, zonder dat je elkaars wachtrij overruled. Handig dus voor feestjes of als je gewoon samen thuis naar muziek wil luisteren.

Ook nieuw in de update zijn ondersteuning voor ruimtelijke audio via AirPlay en de vernieuwde Verbeter dialogen-functie in combinatie met de Apple TV.

HomePod software-update 18 is beschikbaar voor deze modellen:

HomePod (1e generatie)

HomePod mini

HomePod (2e) generatie

Met softwareversie 18 kun je SharePlay gebruiken zodat je de bediening van je Muziek-afspeellijst kunt delen en gasten kunnen bijdragen aan wat er op de HomePod wordt afgespeeld. Deze update bevat ook probleemoplossingen en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.