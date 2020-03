Zo werkt Siri op de HomePod: alles over functies en instellingen

Hoe gebruik je 'Hey Siri' op de HomePod en welke functies en instellingen zijn er beschikbaar? In deze tip leggen we alles uit over Siri op de HomePod: van stem wisselen tot het uitschakelen dat Siri op de HomePod steeds meeluistert.

De HomePod-speaker kun je bedienen met Siri, de slimme assistent van Apple. We geven hieronder antwoord op vragen als: Hoe werkt Siri op de HomePod? Welke commando’s kun je gebruiken? Hoe voorkom je dat de HomePod steeds luistert? En hoe kan ik de Siri-stem wisselen? In deze tip leggen we alle mogelijkheden uit. Daarnaast hebben we een aparte tip waarin we uitleggen hoe muziek bedienen met Siri op de HomePod werkt.

Bekijk ook Zo kun je muziek bedienen met Siri op de HomePod Hoe kun je met Siri muziek bedienen op de HomePod? Hoe beluister je een bepaald nummer of genre? En Wat moet kun je nog meer aan Siri vragen bij muziek afspelen op de HomePod? In deze tip lees je alle optie met genres, stemmingen en andere commando's.

Hieronder lees je over:

Welke Siri-functies vind ik op de HomePod?

Siri kan op de HomePod allerlei functies aan, die je hieronder ziet opgesomd. Uiteraard kun je er muziek en podcasts mee afspelen, maar je kunt ook het nieuws laten voorlezen, eenheden omrekenen, berichten sturen, herinneringen en timers instellen, teksten vertalen, aandelenkoersen opvragen, kennisvragen stellen, het weer en verkeer opvragen, sportscores opvragen en HomeKit-apparaten bedienen. Wil je Siri grappige vragen stellen, dan zul je je iPhone moeten pakken, want moppen vertellen en andere dingen doen dan in het lijstje hieronder kan nog niet op de HomePod.

Muziek

Nieuws

Eenheden omzetten

Berichten

Herinneringen

Podcasts

Notities

Agenda (vanaf iOS 11.4)

Wekkers en timers

Vertalingen

Aandelen

Algemene kennis

Weer

Verkeer

Sport

HomeKit

Een aantal zullen we hieronder nader bespreken. In een aparte tip lees je meer over muziek met Siri bedienen op de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je muziek bedienen met Siri op de HomePod Hoe kun je met Siri muziek bedienen op de HomePod? Hoe beluister je een bepaald nummer of genre? En Wat moet kun je nog meer aan Siri vragen bij muziek afspelen op de HomePod? In deze tip lees je alle optie met genres, stemmingen en andere commando's.

HomePod Siri-opdrachten

Om het maximale uit de HomePod te halen kun je het beste je Siri op je iPhone op de Engelse taal instellen. Je kunt dan de volgende functies gebruiken:

Berichten versturen

Ontvangen berichten voorlezen

Herinneringen maken en wijzigen

Notities maken en wijzigen

Nieuws voorlezen

Agenda beheren

Externe apps aansturen (o.a. herinneringen, notities en chat)

Als je liever je iPhone op de Nederlandse taal laat staan kun je alleen deze opdrachten geven. Je moet deze opdrachten nog wel in het Engels inspreken:

Muziek

Podcasts

HomeKit

Weerbericht

Kaarten

Verkeer

Sport

Aandelen

Timers

Wekker

Vertalen

Algemene kennisvragen

Waar vind ik de Siri-instellingen van de HomePod?

Alle instellingen van Siri op de HomePod zijn te vinden op een misschien wat onlogische plek: in de Woning-app. Je zult telkens bij het aanpassen van de instellingen de Woning-app moeten openen en daarna de HomePod selecteren bij je favoriet accessoires. Druk vervolgens enkele seconden op het HomePod-icoontje en tik op Intellingen. Toegegeven, makkelijk is anders, maar gelukkig kun je sommige instellingen ook aanpassen met spraakcommando’s.

Hoe kan ik Siri uitschakelen op de HomePod?

Er zit geen fysieke schakelaar op de HomePod om Siri uit te schakelen. De meest gemakkelijke manier is om een spraakopdracht te geven:



Hey Siri, stop listening.

Het kan natuurlijk ook handmatig via de Woning-app op je iPhone:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Selecteer de HomePod bij je favoriete accessoires. Druk een paar seconden op het HomePod-icoontje. Tik op Instellingen en blader omlaag naar Siri. Zet de schakelaar uit voor ‘Hey Siri’.

Hoe kan ik de licht- en geluidseffecten van Siri uitschakelen?

Gebruik je Siri op Apple’s speaker, dan zullen de lichtjes aan de bovenkant gaan gloeien en hoor je een piepje. Dit maakt duidelijk dat de HomePod klaar is om naar je commando’s te luisteren. Eventueel kun je dit uitschakelen:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Selecteer de HomePod bij je favoriete accessoires. Druk een paar seconden op het HomePod-icoontje. Tik op Instellingen en blader omlaag naar Siri. Geef bij de opties Licht bij gebruik van Siri en/of Geluid bij gebruik van Siri aan of ze actief moeten zijn.

Hoe kan ik de Siri-stem wisselen op de HomePod?

De stem van Siri is aangepast aan de taal en regio die je hebt gekozen. Je kunt Siri op Apple’s speaker momenteel alleen gebruiken in een aantal verschillende talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Spaans. Afhankelijk van de taal kun je ook een mannen- of vrouwenstem kiezen of een ander accent instellen. Je kunt de stem van Siri als volgt wijzigen:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Selecteer de HomePod bij je favoriete accessoires. Druk een paar seconden op het HomePod-icoontje. Tik op Instellingen en blader omlaag naar Siri. Tik bij Siri-stem op Amerikaans, Australisch, Brits, Iers of Zuid-Afrikaans en kies uit Man of Vrouw.

Hoe zet ik de aanraakbediening van Siri uit?

Je kunt Siri activeren door je vinger op het scherm bovenop de speaker te leggen. Wil je dat niet, dan kun je het uitschakelen.

Ga hiervoor weer naar de Woning-app op je iPhone. Blader naar de HomePod en druk even op het icoontje. Tik op Instellingen. Zet de schakelaar uit bij Tik en houd vast voor Siri.

Op dezelfde manier kun je de schakelaar ook weer aan zetten.

Hoe zorg ik dat het juiste apparaat reageert op ‘Hey Siri’?

Je zult altijd ‘Hey Siri’ moeten zeggen om te zorgen dat de HomePod reageert op je commando’s. Maar hoe zit het als er meerdere apparaten in de buurt zijn die op ‘Hey Siri’ kunnen reageren? Heb je bijvoorbeeld je iPhone in de hand, een Apple Watch om je pols en een HomePod in de huiskamer staan, dan kan het onduidelijk zijn welk apparaat moet reageren op je commando’s. Misschien heb je zelfs ook nog een iPad en een Mac in de kamer.

Welk apparaat reageert dan op ‘Hey Siri’? Dat ligt eraan wat je aan het doen bent. Als je je pols optilt terwijl je ‘Hey Siri’ (of in het Nederlands ‘Hé Siri’) zegt zal Apple er vanuit gaan dat je Siri op de Apple Watch wilt gebruiken. Heb je je iPhone ontgrendeld in je hand, dan zal de iPhone reageren. Zit je onderuitgezakt op de bank, dan reageert de HomePod. Deze functie is eigenlijk al sinds iOS 10 aanwezig en zorgt ervoor dat ‘Hé Siri’ intelligent reageert op slechts één apparaat in de buurt.

We hebben een aparte tip waarin we uitleggen hoe muziek bedienen met Siri op de HomePod werkt.

Bekijk ook Zo kun je muziek bedienen met Siri op de HomePod Hoe kun je met Siri muziek bedienen op de HomePod? Hoe beluister je een bepaald nummer of genre? En Wat moet kun je nog meer aan Siri vragen bij muziek afspelen op de HomePod? In deze tip lees je alle optie met genres, stemmingen en andere commando's.

Bekijk ons complete HomePod tipsoverzicht. In talloze handige HomePod tips bespreken we bijna elke functie, instelling en mogelijkheid! Check ook ons HomePod review-overzicht en lees alles over de HomePod kopen.