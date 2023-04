Eve MotionBlind Kit nu te koop

Eve bood eerder al een kant-en-klare oplossing aan, voorzien van een motor en rolgordijnen op maat in samenwerking met het Nederlandse merk Coulisse. Die zijn echter behoorlijk prijzig en het betekent ook dat je je (vaak nog prima functionerende) bestaande rolgordijnen moet vervangen. Deze MotionBlind Kit zou de oplossing kunnen bieden voor deze mensen, ook al is hij niet echt goedkoop. Hij wordt geleverd met adapters voor de meest gangbare types en formaten. Aanschaffen kan bij Amazon in verschillende landen, al is de prijs wel heel verschillend. Je betaalt meer dan 250 euro bij Amazon Nederland terwijl je bij Amazon Duitsland maar 200 euro kwijt bent. De extra bezorgkosten van €3,49 vanuit Duitsland neem je dan wel op de koop toe.



De Eve MotionBlind Kit werkt met Thread . Aansturen kan met de Eve-app of met Apple HomeKit . Voorwaarde is wel dat je beschikt over een Thread Border Router, maar die is gemakkelijk te realiseren met een HomePod of Apple TV . Mocht je dit niet hebben, dan valt het rolgordijn terug op een Bluetooth-verbinding, maar dat kan gezien het bereik niet ideaal zijn. Matter -ondersteuning is nog niet aangekondigd, maar kan later volgen.

De MotionBlind Kit bestaat uit een motor die je in de buis van de bestaande rolgordijnen steekt. Behalve in Nederland en Duitsland kun je de Upgrade Kit ook vinden in de Amazon-stores van Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten, maar nergens is ‘ie zo duur als in Nederland. Meer over Eve en de smart home-producten die ze maken lees je in onze round-up.

Hieronder zie je de verschillende onderdelen die worden meegeleverd: