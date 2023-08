We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Strange Planet

Komische animatieserie van de bedenker van Community en Rick and Morty, over buitenaardse blauwe wezentjes die de complexiteit en de nuances van het mens-zijn proberen te doorgronden.

Bekijken: Strange Planet

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Only Murders in the Building (seizoen 3 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: Disney+

Only Murders In The Building volgt drie vreemdelingen die een obsessie delen voor waargebeurde misdaadverhalen en er plotseling in verwikkeld raken als ze de mysterieuze dood van een buurman in hun flatgebouw in New York onderzoeken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Pending Train

Te zien bij: Netflix

Japanse sciencefictionserie waarin nietsvermoedende passagiers van een trein in Tokio gedwongen worden te vechten voor hun leven, wanneer hun wagon een apocalyptische toekomst binnen springt.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Painkiller (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Drama over de oorzaken en gevolgen van de opiatenepidemie in Amerika waarin daders, slachtoffers en een onderzoeker op zoek naar de waarheid worden gevolgd.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Heart of Stone

Te zien bij: Netflix

Een geheim agent van een schimmige wereldwijde organisatie die de vrede wil handhaven, zet alles op alles om te voorkomen dat een hacker haar belangrijkste en gevaarlijkste wapen steelt.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

A Man Called Otto

Te zien bij: Netflix

Otto is een norse weduwnaar die na de dood van zijn vrouw het leven heeft opgegeven en er een einde aan wil maken. Maar wanneer een jong gezin naast hem komt wonen, leidt dit tot een onverwachte vriendschap die zijn wereld op zijn kop zet.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬

Kim vs Kanye: The Divorce (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

Een insiderverslag van de scheiding van Kim Kardashian en Kanye West, onthuld door de betrokken advocaten en vrienden van het stel. Verteld vanuit beide perspectieven, het kijkt naar waarom Kanye vocht om het huwelijk te redden, maar waarom Kim wanhopig was om het te beëindigen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Spider-Man: No Way Home

Te zien bij: Amazon Prime Video

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films is onze vriendelijke superheld ontmaskerd en kan hij zijn normale leven niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Red, White & Royal Blue

Te zien bij: Amazon Prime Video

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), de zoon van de eerste presidente van de Verenigde Staten (Uma Thurman), en prins Henry van Groot-Brittannië (Nicholas Galitzine) hebben veel gemeen: verbluffende looks, onweerstaanbare charme, internationale populariteit… en een totale minachting voor elkaar. Gescheiden door een oceaan is hun langdurige vete nooit echt een probleem geweest, totdat een rampzalige – en zeer publieke – confrontatie tijdens een koninklijk evenement voer wordt voor de roddelpers en een potentiële wig drijft tussen de Amerikaanse en Britse betrekkingen op het slechtst mogelijke moment.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Land of the Giants: Titans of Tech (seizoen 1 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: Videoland

We duiken in de geschiedenis van grote techbedrijven als Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Geuze & Gorgels: Geen Controle (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: Videoland

Monica Geuze en Kaj Gorgels worden op pad gestuurd voor een leuk, zwaar en vooral onvergetelijk avontuur. De twee beste vrienden zijn tijdens de roadtrip de leiding volledig kwijt en komen langs de meest verrassende plekken. Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat en letterlijk alles wordt voor ze besloten. Er is echter één ding wat zeker is: de rit zal onverwachte wendingen krijgen. Hoe zullen Monica en Kaj omgaan met deze grote verandering in hun dagelijks leven: het hebben van geen controle? De kijkers zullen getuigen zijn van hoe Monica en Kaj op pad worden gestuurd en afhankelijk zijn van de opdrachten die hun trouwe volgers aan ze geven.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Feuten

Te zien bij: Videoland

Dramaserie over het leven van een aantal studenten, die er alles voor over hebben om lid te worden van een studentencorps. De ontgroening die ze daarvoor moeten doorstaan kan echter aardig uit de hand lopen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Justice League: Warworld

Te zien bij: Pathé Thuis

In Warworld, een plaats van eindeloze meedogenloze gladiatorengevechten, moeten Batman, Superman, Wonder Woman en de rest van de Justice League zich verenigen om de hele planeet naar vrijheid te leiden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Fast X

Te zien bij: Pathé Thuis

Het lukt Dom Toretto en z’n familie maar niet om met pensioen te gaan. Ze moeten de confrontatie aangaan met een vijand die opduikt uit de schaduwen van het verleden, uit op wraak.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube