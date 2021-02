Hoe kun je apps updaten? De apps op je iPhone of iPad moeten regelmatig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. In deze tip leggen we uit hoe je het updaten van iOS-apps werkt via de App Store op je toestel.

Apps updaten: zo werkt het

De apps die je gebruikt krijgen regelmatig een update. Waar vind je die updates en hoe zorg je dat ze geïnstalleerd worden? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van apps in de App Store werkt. Kijk minimaal een keer per week of er nog updates voor jouw apps zijn of zet het automatisch updaten van apps aan! Dan heb je er geen omkijken meer naar.

Hieronder lees je:

Hoe kan ik apps updaten op iPhone en iPad? (iOS 13 en nieuwer)

Het updaten van je apps kan sinds iOS 13 op twee manieren. Hieronder leggen we eerst de snelle manier uit.

Ga naar het beginscherm op je iPhone of iPad. Zoek de App Store-app op. Leg je vinger op het appicoontje. Het Quick Actions-menu verschijnt. Tik op Updates. Bekijk de lijst met beschikbare updates en tik op Werk bij.

Er is ook een iets omslachtiger manier:

Open de App Store-app op je toestel. Deze is te herkennen aan een blauw icoontje met een A. Ga rechtsboven naar je profielfoto. Een cijfer geeft aan of hoeveel updates er zijn. In dit geval zijn er 5 updates.

Onderaan het scherm zie je nu een overzicht van de updates. Tik op de link Werk alle bij om alle updates direct te installeren. Wil je alleen de update van één specifieke app installeren, dan tik je op Werk bij. Als je een niet-gesloten cirkeltje achter een app ziet, betekent het dat de app momenteel wordt bijgewerkt. Je kunt dit pauzeren door op het cirkeltje te tikken. Is het updaten klaar, dan verschijnt de knop Open achter de app.

Om de pagina te verversen trek je deze naar beneden en laat je hem los. Mogelijk komen er dan weer nieuwe app-updates bij.

Apps updaten in iOS 12 en eerder

Gebruik je nog een iPhone of iPad met iOS 12 of eerder? Dan vind je de updates gewoon in het Updates-tabblad in de App Store. Open de App Store-app, tik op Updates en bekijk alle beschikbare nieuwe versies. Je kan dit tabblad verversen door deze naar beneden te trekken en los te laten.

Hoe kan ik automatisch app-updates installeren?

Vind je het updaten van apps te veel gedoe? Dan kun je ook instellen dat het updaten van de apps automatisch gaat. Je hebt er dan geen omkijken meer naar, want de updates worden ongemerkt op de achtergrond gedownload op momenten dat jij je toestel niet actief gebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld ‘s nachts als je slaapt en de iPhone niet in gebruik is. Als je ‘s ochtends wakker wordt zijn alle apps bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Zo schakel je de automatische updates van apps in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar App Store. Zet de schakelaar bij App-updates aan. Hiermee geef je aan dat je automatisch updates van apps wilt installeren.

In onderstaande tip lees je meer over hoe het automatisch updaten van apps werkt.

Bekijk ook Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

Het updaten van apps lukt niet

Lukt het updaten van apps niet? Bekijk dan eens deze tips:

