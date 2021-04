Een rechter in de VS beweert dat Apple wist van een schermdefect van de MacBook, bekend als de flexgate, maar de verkoop door liet gaan. Wat betekent dit voor jou?

Zo’n twee jaar geleden kwam een probleem naar voren met het beeldscherm van sommige MacBook Pro-modellen. Gebruikers van het 2016 en 2017-model klaagden over vlekken met de belichting, met als resultaat een soort podiumlichteffect. Het probleem werd veroorzaakt door een zwakke flexkabel, dat in een opeenvolgende versie van de MacBook Pro werd opgelost. Maar intussen is een groep Amerikaanse gebruikers naar de rechter gestapt, die concludeert dat Apple wist van het defect maar desondanks door ging met de verkoop.



Rechter: ‘Apple wist van flexgate, ging door met verkoop’

Uit een verslag van Law360 blijkt dat de Amerikaanse rechter Edward Davila concludeert dat Apple wist van het defect. Bij het interne testen van het apparaat voor de verkoop had dit probleem al naar voren moeten komen, zo oordeelt de rechter. Apple zou daarom weten van het defect, maar desondanks de laptops blijven verkopen. De aanklager Mahan Taleshpour beweert dat Apple het defect van het scherm blijft ontkennen. Apple zou ook bewust reacties over dit probleem op het Support Community-forum hebben verwijderd.

Volgens de rechter draagt dit bij aan het bewijs dat Apple wist van het probleem, mits Apple inderdaad reacties bewust verwijderde. Al met al ziet het er niet goed uit voor Apple, die nog wel met een verweer komt.

Apple: Testen voor release brengt probleem niet naar voren

Volgens Apple klopt het niet dat het testen voor de release het probleem automatisch naar voren zou laten komen. Bovendien beweert Apple dat de conclusies die getrokken worden gebaseerd zijn op verkeerde aannames en niet op feiten. Apple zou het verwijderen van berichten van het supportforum niet ontkend hebben, maar zegt ook dat dit niet relevant is voor deze zaak. De rechter is het hier niet mee eens, want dit zou alleen maar bevestigen dat Apple wist van het probleem.

Sindsdien heeft Apple wel een reparatieprogramma voor flexgate gestart, maar dit geldt alleen voor de 13-inch versie. De verkoop van het 15-inch model ging door, zonder dat gebruikers in aanmerking kwamen voor het reparatieprogramma.

De definitieve uitspraak in deze rechtszaak volgt binnenkort.

Wat betekent dit voor jou?

Het is de vraag wat dit voor gebruikers betekent dit getroffen zijn door dit probleem. Als de rechter inderdaad oordeelt dat Apple wist van het defect en ondanks dat doorging met de verkoop, kan besloten worden dat Apple eventuele betaalde reparaties moet vergoeden. Maar of dat ook voor Europese gebruikers geldt, is nog maar de vraag.

Eventueel kan Apple alsnog besluiten of gedwongen worden om een wereldwijd reparatieprogramma in het leven te roepen, zodat gebruikers met dit probleem alsnog kosteloos bij Apple terecht kunnen. Ondertussen had Apple het reparatieprogramma voor de 13-inch versie verlengd.