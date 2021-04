Sinds Apple in 2015 de Apple TV nieuwe stijl uitbracht, hebben we de Apple TV Remote (ook wel Siri Remote) om het apparaat mee te bedienen. Er is in de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het ontwerp van en het gebruik van de afstandsbediening. Het touchpad is te gevoelig (of juist niet gevoelig genoeg), je raakt hem snel kwijt of er zitten niet genoeg knoppen op. Reden genoeg om onze wensen voor een nieuwe Apple TV-afstandsbediening op een rijtje te zetten. Hoe kan Apple de afstandsbediening in 2021 verbeteren?

Wensen voor nieuwe Apple TV-afstandsbediening: onze verbeteringen

Zelf kijken we met gemengde gevoelens naar de huidige Apple TV-afstandsbediening. Hoewel we aan de ene kant fan zijn van de touchpad (je kan hiermee sneller scrollen door het beginscherm en apps), zijn er ook zeker verbeterpunten mogelijk. Goed om daarbij te vermelden is dat je ook de Apple TV kan bedienen via het iPhone-bedieningspaneel, dat in feit een softwareversie is van de fysieke afstandsbediening. Dat geeft wat ons betreft ook de noodzaak van een fysieke knop aan: je wil tijdens het gebruik van de Apple TV voornamelijk naar de televisie kijken en niet naar de afstandsbediening.

#1 Nieuwe bediening met verbeterd touchpad

Het grootste probleem met het huidige touchpad, is dat deze soms erg gevoelig is. Het gebeurt helaas te vaak dat je de afstandsbediening oppakt en ongemerkt door een video scrollt. Aan de andere kant reageert de afstandsbediening soms niet op het snel 10 seconden vooruit of achteruit spoelen door je vinger op de rechter of linker zijkant van het touchpad te houden en erop te drukken. Een opnieuw ontworpen touchpad kan dit oplossen, al dan niet met een nieuw ontwerp van de afstandsbediening zelf. Een iets grotere afstandsbediening geeft meer ruimte om de remote vast te pakken zonder per ongeluk de touchpad aan te raken. Tegelijkertijd kan Apple de gevoeligheid van de touchpad aanpassen of er bijvoorbeeld een Taptic Engine aan toevoegen, waardoor je beter voelt wat je indrukt.

Met dit nieuwe ontwerp behoud je de voordelen van de touchpad, zoals het snel vegen en navigeren door het menu, terwijl je de nadelen weghaalt. Je vraagt je misschien af waarom Apple het touchpad niet gewoon vervangt door een scherm, waarop te zien is wat je indrukt. Wat ons betreft is een scherm voor een afstandsbediening minder handig, omdat je dan minder op de tast kan doen. Alles draait immers op de content op het scherm en niet wat op de afstandsbediening getoond wordt. Bovendien zou dit de Apple TV onnodig duurder maken.

#2 Dikker en groter

We zien ook meer in een afstandsbediening die een stukje groter en dikker is dan de huidige variant. Apple heeft vaak een obsessie voor alsmaar dunner wordende apparaten, maar in het geval van een afstandsbediening vinden we het tegenovergestelde prettiger. Een grotere afstandsbediening ligt prettiger in de hand én raak je minder makkelijk kwijt tussen de kussens van de bank. Maar een afstandsbediening moet ook weer niet te groot zijn: je wil immers wel dat alle knoppen binnen handbereik zijn, zonder dat je hem telkens anders moet vastpakken om een bepaalde knop in te drukken.



De speciaal voor providers ontwikkelde afstandsbediening

#3 Programmeerbare Favorieten-knop

Van huidige afstandsbedieningen van moderne tv’s ken je misschien wel de Netflix-knop. Nagenoeg alle afstandsbedieningen van televisies hebben een knop om snel Netflix te openen. Zo’n dergelijke knop zullen we niet snel op een Apple-afstandsbediening zien, maar qua functie zien we dit wel graag verschijnen. Een programmeerbare Favorieten-knop geeft je de mogelijkheid om zelf een favoriete app aan te koppelen, zodat je met één druk op de knop bijvoorbeeld Disney+, Ziggo Go of Videoland kan openen. De huidige TV-knop op de Apple TV-afstandsbediening biedt al een snelkoppeling naar Apple’s TV-app, maar we zien graag een knop waarbij je zelf kan bepalen welke app hij opent.

#4 Mute-knop

Een andere wens is een mute-knop. Nagenoeg elke afstandsbediening voor televisies heeft een knop om meteen het geluid uit te schakelen. De huidige Apple TV Remote heeft dat niet en dat kan soms behoorlijk onhandig zijn. Soms wil je het geluid snel uit kunnen zetten, zonder te hoeven pauzeren. De enige optie die je nu hebt is het volume helemaal naar beneden te zetten en vervolgens daarna weer op het gewenste niveau in te stellen, maar dat duurt een stuk langer dan simpelweg een druk op een mute-knop.

#5 Sneller wisselen tussen apps

Een andere knop die we graag zouden zien, is om sneller tussen apps te wisselen. Momenteel gaat dat nog wat traag: je moet twee keer op de thuisknop drukken, voor een appkiezer vergeljkbaar met iOS. Maar een soort terugknop die je kent van Android-smartphones zou voor de Apple TV niet misstaan.

#6 Zoek-functie (voor als je hem toch kwijtraakt)

Ondanks dat we hopen dat Apple de afstandsbediening iets groter en dikker maakt zodat je hem minder snel kwijtraakt, is er natuurlijk altijd een kans dat je hem uit het oog verliest. Een ingebouwde zoekfunctie met behulp van de U1-chip zou daarom ideaal zijn. En het lijkt erop dat deze wens realiteit wordt: volgens bronnen krijgt de nieuwe afstandsbediening een zoekfunctie. Je zou dan via de Zoek mijn-app de locatie van de afstandsbediening kunnen achterhalen, maar daar is dan mogelijk wel een U1-chip voor nodig. Deze chip met ultra-wideband maakt locatiebepaling op centimeterniveau mogelijk. Apple zou ook augmented reality kunnen gebruiken, zodat je via de camera van de iPhone kan zien waar de afstandsbediening is. Apple zou dit ook voor ogen hebben voor de AirTag.



Huidige Apple TV Remote met Tile Sticker

#7 Draadloos opladen

Tot slot zouden we de afstandsbediening graag draadloos opladen. Op de iPhone, AirPods en Apple Watch zijn we draadloos opladen inmiddels al gewend en het lijkt ons praktisch om dit ook bij de afstandsbediening te doen. Hoewel je de huidige Apple TV Remote maar zelden hoeft op te laden, kan dat bij een geavanceerdere functie wel vaker nodig zijn. Het is dan makkelijker om hem draadloos op te laden dan via een Lightning-kabel zoals we nu gewend zijn.

Het is nog niet bekend wanneer Apple de nieuwe Apple TV gaat aankondigen. Eerder schreven we al waarom we uitkijken naar een nieuwe Apple TV.