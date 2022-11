Op internet zijn trackers van Eufy opgedoken, die via het Zoek mijn-netwerk van Apple terug te vinden zijn. De Eufy SmartTrack Link is wereldwijd terug te vinden via je iPhone of iPad.

Eufy SmartTrack Link

Lukt het niet om AirTags te kopen, of zoek je iets goedkopers, in het zwart? Dan heeft Eufy nu ook trackers die je via het Zoek mijn-netwerk kunt terugvinden. Ze kosten $40 per bundel van twee stuks. Bijzonder is dat je de locatie van je tracker kunt delen met vrienden en familie, via de Eufy Security-app. Dat kan met de AirTag niet en dat levert bij spullen die je regelmatig deelt (zoals een cameratas, auto of kinderwagen) wel eens problemen op.



Een andere bijzonderheid is dat er een QR-code op de tracker staat. De eerlijke vinder kan deze QR-code scannen om jouw contactinformatie te achterhalen. Je bepaalt zelf welke info je achterlaat. Bij de AirTag kun je dit ook doen door de tracker in verloren-modus te zetten, maar veel controle over de contactinformatie heb je bij Apple niet. Eufy pakt dat dus iets anders aan. Het enige wat we niet in de omschrijving van deze tracker konden terugvinden is nauwkeurig zoeken, waarbij je tot op de decimeter nauwkeurig kunt zien waar je spullen zijn.

De Eufy SmartTrack Link is waterbestendig en kan ook een tijdje in de regen overleven. Hij werkt net als de AirTag op een verwisselbare CR2032-knoopcel, die na ongeveer een jaar moet worden vervangen. Het alarm is bovendien erg luid, zodat je het kunt horen als je in een andere kamer zit. De tracker waarschuwt als je iets achterlaat via de Eufy Security-app. Hiervoor hoef je niet extra te betalen.

Daarnaast kun je de tracker gebruiken om je iPhone terug te vinden, zelfs als deze in stille modus staat. Door te dubbeltikken speelt je iPhone een geluid af, zodat je niet de kussens van de bank hoeft te trekken. De Eufy SmartTrack Link lijkt wel een beetje op de Tile-trackers die al eerder zijn verschenen. Ze zijn gemaakt van zwart plastic met daarop een duidelijk ‘eufy Security’ logo.

In feite gebruik je bij deze tracker twee apps naast elkaar: Apple’s Zoek mijn-app voor het afspelen van een luid alarm, een waarschuwing bij achterlaten van spullen en het wereldwijd terugvinden van je spullen (dit werkt via Bluetooth en niet via GPS). En daarnaast gebruik je de Eufy Security-app voor het terugvinden van je telefoon en het delen van de locatie met vrienden en familie.

Eufy noemt nadrukkelijk dat deze tracker ook geschikt is voor huisdieren én Android-gebruikers. Heb je een Android-toestel, dan zul je alle functies via de Eufy Security-app moeten regelen en ontbreekt het wereldwijd terugvinden via Zoek mijn. Alle andere functies werken wel, zoals een geluid afspelen en een waarschuwing als je je tas vergeet.