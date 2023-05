We hebben de Eufy Security SmartTrack Card getest en in deze review lees je onze ervaringen. Deze tracker werkt met Apple's Zoek mijn-netwerk en dat werkt behoorlijk goed.

Eufy was de afgelopen tijd vooral in het nieuws omdat de camera’s het niet zo nauw namen met je privacy. Vertrouw je aan zo’n bedrijf je locatiegegevens toe? Dat is de vraag als je voor de keuze staat om een platte locatietracker te kopen. Enerzijds heb je de Europese Chipolo Card Spot uit Slovenië, die we eerder hebben besproken. En nu is er een soortgelijke platte tracker van het Chinese Anker. Beide werken met het Zoek mijn-netwerk van Apple en zijn plat genoeg om in je portemonnee op te bergen. Werkt deze net zo goed? Je leest het in onze review van de Eufy Security SmartTrack Card!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in april/mei 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De Eufy Security SmartTrack Card is zelf aangeschaft.



Eufy Security SmartTrack Card in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze tracker:

Platte tracker voor je portemonne

Werkt met Zoek mijn-netwerk

85 x 54 x 2,4 mm

12,4 gram

Ingebouwde batterij gaat 3 jaar mee, niet oplaadbaar

Speaker maximaal 90 decibel

Prijs: ca. 30 euro

Verkrijgbaar bij: Amazon Nederland en andere winkels

Design Eufy Security SmartTrack Card

Behalve deze platte tracker heeft Eufy ook een ronde tracker met Zoek mijn, die meer als tegenhanger voor de AirTag dient. Omdat we wat meer behoefte hadden aan een platte kaart voor in een portemonnee, hebben we die (in Japan) gekocht om te reviewen. De teksten op de buitenverpakking zijn Japans, maar gelukkig zit er een handleiding in 9 talen in. Waaronder Nederlands! Binnenin vind je een dikke plastic houder die niet zo heel milieuvriendelijk is. We hadden liever een binnenverpakking van papier gezien, aangezien je het bij zo’n accessoire toch meestal meteen weggooit.

We verwachtten dat alles wel zo’n beetje hetzelfde zou zijn als bij de Chipolo CARD Spot, maar dat blijkt niet het geval. De afmetingen zijn hetzelfde, maar deze kaart heeft een duidelijke streep waardoor het lijkt of je ‘m in tweeën kunt splitsen (dat is overigens niet zo). De Eufy-kaart heeft bovendien een erg opvallend merklogo en een duidelijke cirkel waar je op moet drukken om de kaart te activeren. Verder zijn de drie speakergaatjes op de voorkant duidelijk zichtbaar. De speaker speelt een geluidje af op maximaal 90 decibel en is daarmee vergelijkbaar met andere trackers. En op de achterkant is een QR-code aanwezig die de eerlijke vinder kan scannen om in contact te komen met de eigenaar, plus nog wat meer tekstopdruk. Dit maakt een veel drukkere indruk dan de trackers van Chipolo en Tile, die er veel minimalistischer uit zien. Maar ja, de Eufy komt uit China, waar de teksten wat uitbundiger mogen zijn.

Tot slot nog een bijzondere extra, die we niet bij de andere trackers hebben gezien: een metalen clip om de tracker aan een voorwerp vast te maken. Het ziet eruit als een soort moneyclip, die je met een plakstrip kunt vastmaken aan de Eufy-tracker. Het is leuk dat dit erbij zit. Je zou ‘m ook op heel andere plekken kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om wat geld op een onvopvallende plek in je bureaula te verstoppen.

Net als de andere platte trackers (Chipolo CARD Spot en Tile Slim) is de batterij niet verwisselbaar. Dit komt omdat deze kaarten te dun zijn voor gangbare batterijen. De ingebouwde batterij gaat drie jaar mee en dat is een jaar langer dan bij de Chipolo CARD Spot. De Eufy-tracker is te vergelijken met twee tot drie creditcards op elkaar gestapeld. Je kunt met deze tracker op twee manieren zoeken: lokaal via Bluetooth en buitenshuis via het Zoek mijn-netwerk, waarbij je hulp krijgt van andere gebruikers.

Eufy Security SmartTrack Card in gebruik

Je kunt de kaart in je portemonnee steken, maar ook in een vakje van je laptoptas of een andere platte opbergmogelijkheid. Het toevoegen aan Zoek mijn is supersimpel en vereist geen blik in de handleiding. Je geeft aan dat je een ander object wilt koppelen, drukt op de tracker en hij verschijnt meteen in beeld. Net als bij een AirTag kies je een naam en emoji. De Eufy-app heb je in principe niet nodig. Daarna ben je klaar en kun je de tracker opbergen… om er voorlopig niet meer aan te denken.

Nadat ik de tracker een tijdje in gebruik had, realiseerde ik me dat fabrikanten zich maar moeilijk kunnen onderscheiden als ze hun kaart met het Zoek mijn-netwerk willen laten samenwerken. Het zijn altijd platte zwarte kaartjes, met niet-verwisselbare batterij en zonder de mogelijkheid om nauwkeurig te zoeken (er zit namelijk geen Ultra-Wideband in). Fabrikanten zouden voor een exclusieve opdruk kunnen kiezen, maar omdat dit kaartje altijd weggestopt wordt, heeft dat weinig toegevoegde waarde.

Het enige waarmee fabrikanten zich een beetje kunnen onderscheiden is prijs. De Chipolo kost 40 euro terwijl deze Eufy voor 30 euro in de winkel te krijgen is. Als de functionaliteit toch vrijwel hetzelfde is, kun je net zo goed kiezen voor de goedkoopste of wachten op een goede deal.

De Eufy-tracker probeert zich op nog twee punten te onderscheiden van de concurrentie. De extra clip is mooi meegenomen en daarnaast kun je bij deze tracker ook de Eufy Security-app blijven gebruiken (als je dat zou willen). Dit is niet verplicht. Ik heb er uiteindelijk niet voor gekozen, omdat ik geen zin heb om mijn locatie met Eufy te delen. De app bevat wat extra functies, zoals acties op basis van geolocatie, tweemaal op de knop drukken om je iPhone terug te vinden en het delen van je tracking-informatie met familie en vrienden. Dit vereist allemaal de Eufy-app, maar die vind ik niet zo gebruiksvriendelijk. En bij functies die overlap vertonen met Zoek mijn, werkte de app van Apple meestal sneller en beter.

Opmerkelijk: deze tracker is zelfs te gebruiken met Android-smartphones, maar dan ben je uiteraard aangewezen op de Eufy-app en heb je geen toegang tot Apple’s Zoek mijn-netwerk.

Score 8.2 Eufy Security SmartTrack Card €29,99 Voordelen + Gemakkelijk te koppelen met Apple's Zoek mijn-netwerk

Goed terug te vinden met Zoek mijn-app

Metalen clip meegeleverd

Duidelijke handleiding meegeleverd

Geschikt voor iPhone én Android

Goedkoper dan de concurrentie Nadelen - Geen nauwkeurig zoeken met Ultra-Wideband

Chinese fabrikant met recent privacyschandaal

Eufy Security-app bevat extra functies maar is minder prettig in gebruik

Conclusie Eufy Security SmartTrack Card review

Het gebruik van de Eufy Security SmartTrack Card is heel eenvoudig: toevoegen en zoeken werkt op precies dezelfde manier als een AirTag, met als enige verschil dat de nauwkeurige locatiebepaling ontbreekt. Dit is een functie die Apple wellicht alleen voor zichzelf wil houden. Omdat Apple zelf geen platte varianten van de AirTag maakt, ben je aangewezen op third party-producten zoals deze van Eufy. Qua functionaliteit is er echter weinig verschil met Chipolo, die een soortgelijke platte zwarte locatietracker voor je portemonnee maakt. Het uiterlijk, de afmetingen, de vindbaarheid, de luidheid van het alarm, het is allemaal hetzelfde. Je krijgt bij Eufy een metalen clip erbij en je kunt de Eufy Security-app gebruiken. Als je je comfortabeler voelt bij een Europese fabrikant kun je voor €10 meer de Chipolo kiezen.

Eufy Security SmartTrack Card kopen

Wij kochten de Eufy Security SmartTrack Card in het buitenland, maar dat bleek helemaal niet nodig. Hij is in ieder geval bij Amazon verkrijgbaar voor de standaardprijs van €29,99. Eufy is zo’n merk dat je ook wel bij andere winkels vindt, vooral wat beveiligingscamera’s betreft, maar deze trackers zijn nu nog niet overal in het assortiment opgenomen.

Lees ook onze Chipolo Card Spot review voor het beste alternatief.