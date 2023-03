Apple gaat een concurrent voor de AirTag verkopen via de Apple Store. De Chipolo Card Spot is een platte tracker die makkelijk in je portemonnee past.

Opmerkelijk is dat Apple de eerder door ons gereviewde Chipolo One Spot niet gaat verkopen. Deze ronde tracker is al wat langer verkrijgbaar en is een directe concurrent van Apple’s eigen AirTag. Bij de Chipolo Card Spot is dat niet het geval: Apple heeft zelf nog geen platte tracker en is kennelijk ook niet van plan om er eentje uit te brengen. Een woordvoerder van Chipolo heeft bevestigd dat de Chipolo Card Spot in de Apple Store te koop zal zijn.



Toch hoef je niet te wachten tot Apple ‘m gaat verkopen, want deze kaartvormige tracker is al langer verkrijgbaar bij Amazon.nl en bij tink . Je betaalt €39,- en dat is ook de prijs die we verwachten bij Apple en die Chipolo zelf rekent.

Chipolo Card Spot heeft wel wat nadelen

Goed om te weten: de Chipolo geeft geen meldingen als de batterij bijna leeg is en heeft geen verwisselbare batterij. En omdat er geen Ultra Wideband in zit, kun je ‘m niet zo gemakkelijk terugvinden. Verder is het zo dat er een fysieke knop in zit, waardoor de kaart kan gaan piepen als je erop gaat zitten.

Mocht je er eentje willen kopen, zorg dan dat er ‘Spot’ in de naam staat, want alleen deze uitvoeringen werken met Apple’s Zoek mijn-netwerk. De normale Chipolo Card is in diverse kleuren verkrijgbaar en is iets goedkoper, maar werkt alleen met de eigen Chipolo-app.

De AirTag werd in april 2021 uitgebracht en bestaat nu bijna twee jaar. Sindsdien heeft Apple geen update of nieuwe vormen en varianten uitgebracht. Wel komen er regelmatig AirTag-houders en hangers in nieuwe kleuren uit.