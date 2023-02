Een speaker is een noodzakelijk onderdeel in een iPhone, MacBook of ander apparaat. Apple wil de ruimte die zoiets inneemt zo flexibel mogelijk maken door ze van vorm te laten veranderen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met ribben.

In een nieuw ontdekt patent met de naam ‘Flexibele Speakers’ onderzoekt Apple de mogelijkheid om speakers in allerlei vormen te kunnen maken. “Luidsprekers met flexibele onderdelen zijn gemakkelijker in te bouwen in elektronische apparaten zoals headsets, laptops, smartphones en draagbare apparaten”, aldus Apple. “Onderdelen zoals magneten, membranen en wanden van een luidsprekerbehuizing kunnen flexibel worden gemaakt”, zodat ze gemakkelijker toe te passen zijn in een gebogen constructie. Dat zou een HomePod kunnen zijn, maar je moet waarschijnlijk eerder denken aan een compacter apparaat waarin nauwelijks ruimte is voor een speaker zoals een Apple Watch.



Het patent telt meer dan 10.000 woorden en staat op naam van Chanjuan Feng en Paul X. Wang. Beide werkten eerder aan het speakerdesig nvan de 24-inch iMac . Veel voorbeelden noemt het patent niet, maar je kunt je gemakkelijk voorstellen dat in vrijwel elk Apple -device een speaker nodig is. Soms maakt Apple daarbij opmerkelijke keuzes: zo klinkt de speaker van de pas verschenen Mac mini 2023 slechter dan die van een Apple Watch . En dat terwijl Apple ruimte genoeg had: door de overstap naar Apple Silicon is de behuizing van dit apparaat ruim genoeg geworden.

Hoe een flexibele speaker eruit zou moeten, is af te leiden uit de tekeningen. Het kan een gebogen vorm zijn, maar ook een variant met ribben, voorzien van scharnieren. Andere fabrikanten hebben ondertussen aan heel andere oplossingen gedacht. Zo brengt Sennheiser de Anakonda-lijn op de markt (zie foto bovenaan dit artikel), bestaande uit twee meter lange speakerslangen. Deze zijn zo dik als een menselijke arm en zijn bijvoorbeeld in grillig gevormde concertzalen te plaatsen.

Apple zou met dit idee aan de haal kunnen gaan door speakers uit te brengen die eruit zien als een soort lichtslang, maar dan voor audio. Als het elke vorm kan aannemen, is er van alles mogelijk – al verwachten we niet dat Apple met exotische vormen op de proppen zal komen. Wel zou een speaker voortaan aan de buitenkant van een apparaat kunnen zitten.

Het patent is hier te vinden.