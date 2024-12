Op YouTube kun je nu de video 'Theft, Death, and Steve Jobs' kijken. Hierin gaan we terug in de tijd naar 2010, toen de aankondiging van de iPhone 4 plaatsvond. Maar iedereen had 'm al gezien.

Het was een van de grootste geheimen in de geschiedenis van de iPhone: de iPhone 4 zou een radicaal nieuw design krijgen. De ronde randen werden ingeruild voor een totaal nieuwe behuizing met platte zijkanten. In die tijd vond de aankondiging van nieuwe iPhones nog in de zomer plaats, om precies te zijn op 7 juni 2010. Steve Jobs beklom het podium van WWDC 2010 om de iPhone 4 te onthullen. Hij zal er echter gemengde gevoelens over hebben gehad. De hele wereld had twee maanden eerder namelijk al het toestel kunnen bewonderen op gelekte foto’s, nadat een Apple-medewerker een prototype had laten slingeren in een bar.

Hoe de iPhone 4 uitlekte

Het was een pijnlijk moment voor Apple. Deze nieuwe generatie met revolutionair nieuw design wordt door velen nog steeds beschouwd als de mooiste iPhone ooit. Het toestel had echter meer vernieuwingen gekregen: er zat voor het eerst een frontcamera in en op de achterkant was een flitser aanwezig om ook in het donker foto’s te kunnen maken. Dit alles moest tijdens WWDC 2010 onthuld worden, maar het luidde het begin in van een nieuw tijdperk. Sindsdien gebeurt het regelmatig dat de meeste nieuwe iPhone-functies al bekend zijn voordat de officiële onthulling plaatsvindt. Maar zo spectaculair als bij de iPhone 4 is zelden meer gepresteerd.

De documentaire die nu is gemaakt duurt 48 minuten en vertelt over de 27-jarige Apple-medewerker Gray Powell, die zijn verjaardag wilde vieren in ‘Gourmet Haus Staudt’, een bar in Redwood City waar je Duitse specialiteiten kunt eten en drinken. Powell werkte als software-engineer aan de iPhone Baseband Software, dat ervoor zorgt dat je met het toestel kunt bellen. Voor Powell was het een droombaan. Hij droomde ervan om ooit Steve Jobs te kunnen ontmoeten.

Na een paar biertjes verliet Powell de bar en liet het testtoestel per ongeluk achter op een barkruk, waarna een andere bezoeker ‘m meenam naar huis. Hij dacht aanvankelijk dat het ging om een simpele iPhone 3GS, maar mensen in zijn omgeving wisten beter: ze ontdekten dat het om de nieuwste generatie iPhone ging. Daarna kwam het toestel voor $5.000 in handen van Gizmodo en kreeg het wereldwijd bekendheid. In de video wordt dit verhaal nog eens naverteld, aangevuld met nieuw beeldmateriaal.

Kapitale fout, maar met Powell gaat het goed

Maar waarom het woordje ‘Death’ in de titel? Misschien omdat Powell zichzelf na zijn kapitale fout van het leven beroofde? Nou nee. Hij zou er wel lange tijd kapot van zijn geweest, zo vertelde zijn vader in een interview. Maar hij pleegde geen zelfmoord. Sterker nog, hij werd niet eens ontslagen en bleef nog tot 2017 bij Apple werken. De makers van de documentaire slepen een heel ander onderwerp erbij om het woordje ‘Death’ in de titel te kunnen verwerken, namelijk de zelfmoord van Foxconn-medewerkers in China. Zij konden niet omgaan met de zware werkdruk die Apple ze oplegde. De documentaire is gemaakt door Front Page Tech, het kanaal van de beruchte geruchtenlekker en praatjesmaker Jon Prosser. Dus als sommige details er wat te dik bovenop lijken te liggen, dan is dat niet vreemd.