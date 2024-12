‘Apple werkt aan nieuwe muis met andere oplaadpoort’

Eerder dit najaar bracht Apple een vernieuwde Magic Mouse uit. De enige verandering is dat er nu een usb-c-poort in zit, in plaats van Lightning, maar echte vernieuwingen zijn ver te zoeken. Toch blijft het niet hierbij. Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt gewerkt aan een “nieuwe muis, voor de moderne tijd”. Je hoeft deze nog niet de komende 12 tot 18 maanden te verwachten, maar Gurman denkt wel dat de huidige Magic Mouse zijn langste tijd heeft gehad.

Zodra het designteam de definitieve vorm heeft gekozen zal het nog maanden duren voordat de team voor hardware- en software-ontwikkeling klaar zijn. Je kunt dus nog gerust de huidige Magic Mouse met usb-c aanschaffen. Vind je een muis met Lightning-aansluiting ook prima, dan betaal je rond de 74 euro voor het vorige model.

Ook bij de nieuwste Magic Mouse: de oplaadpoort zit aan de onderkant.

Eén van de kritiekpunten is dat de oplaadpoort aan de onderkant zit. Je kunt de muis daardoor niet gebruiken als je aan het opladen bent. Een groter kritiekpunt is echter dat de muis niet ergonomisch is, waardoor hij bij langer gebruik oncomfortabel in de hand ligt. Volgens Bloomberg is Apple van plan om bij de nieuwe muis iets te maken “dat meer relevant is en tegelijk de langlopende klachten oplost”. De nieuwe muis komt wellicht uit rond 2026, als de vernieuwde MacBook Pro’s met OLED zijn gepland.

Bekijk ook ons overzicht van ergonomische muizen, als je een muis zoekt die prettiger in de hand ligt en minder belastend is voor je arm en pols.

Bekijk ook Ergonomische muizen: hiermee voorkom je blessures Maak je vaak lange dagen achter je bureau en voel je wel eens pijn in je pols of onderarm? Dan is het tijd voor een ergonomische muis! Daarmee houd je je hand in een natuurlijke stand en verklein je de kans op spier- en gewrichtsklachten. Deze ergonomische muizen raden we aan!

Prijzen Magic Mouse (usb-c)