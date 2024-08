Sociaal netwerk X is onlangs begonnen met het trainen van het eigen AI-model Grok. Dit is stilletjes ingeschakeld, zonder gebruikers ervan op de hoogte te stellen. Gelukkig kun je het gemakkelijk blokkeren.

Net als veel bedrijven is ook X druk bezig met een ontwikkelen van eigen AI-functies. Eigenaar Elon Musk beweerde eerder deze week dat Grok wordt getraind op “het krachtigste AI-trainingscluster ter wereld”, zonder te zeggen dat daarbij gebruik wordt gemaakt van tweets uit het verleden. Grok is momenteel beschikbaar voor betalende premium-abonnees van X, maar voor het trainingsmateriaal worden berichten van alle X-accounts gebruikt. De instelling staat standaard voor iedereen ingeschakeld en geeft X toestemming om alle berichten, interacties en meer te gebruiken voor het trainen van het Grok AI-model. Dit is tegen de EU-wetgeving.

Niet meedoen aan Grok-training? Zo meld je je af

Heb je (nu of in het verleden) veel tweets geplaatst en wil je niet dat die voor trainingsdoeleinden worden gebruikt, dan kun je dit uitschakelen via de website. Het werkt niet in de (mobiele apps).

Ga in een webbrowser naar X en log in. Klik op de drie puntjes en kies Instellingen en privacy. Ga naar Privacy en veiligheid. Klik op Grok. Haal het vinkje weg bij de optie om data te delen.

De optie om het delen van data met Grok te blokkeren zal naar verluidt binnenkort worden toegevoegd. Gebruikers zijn niet blij dat de optie stilletjes is ingevoerd en dat er sprake is van opt-out: je zult handmatig moeten aangeven dat je niet wilt meedoen. Daarnaast speelt mee dat je meewerkt aan iets, waar voorlopig alleen betalende X-gebruikers van kunnen profiteren.

Stilletjes ingevoerd in mei 2024

X heeft afgelopen maand het Helpcentrum bijgewerkt om Grok toegang te geven tot meer data. Eind juni stond er nog dat “gebruikersinteracties, invoer en resultaten” worden gebruikt voor Grok-training en nu is dat uitgebreid naar X-posts. De chatbot heeft eerder toegang gehad tot openbare X-posts om te kunnen reageren op gebruikersvragen, maar het is onduidelijk of daarbij tweets werden gebruikt voor training. De opt-out-knop lijkt in de periode rond mei te zijn ingeschakeld, dus het is mogelijk dat gebruikersberichten al zijn gebruikt om Grok te trainen. De posts worden gebruikt om te zorgen dat Grok beter menselijke taal en communicatie begrijpt en relevantere antwoorden kan geven. Ook wordt het gebruikt om Grok een gevoel van humor en gevatheid te geven, zodat interacties leuker worden. X beweert zelfs dat de posts worden gebruikt om te zorgen dat Grok politiek onbevooroordeeld blijft en evenwichtige antwoorden geeft.