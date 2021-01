Sonos laat het je zelf doen

Sonos heeft tijdens CES 2021 een batterij-vervangingskit voor de Sonos Move aangekondigd. Hiermee kun je eigenhandig de batterij van de portable speaker vervangen. Sonos heeft in het verleden wel laten weten dat de batterij van de Sonos Move te vervangen is, maar liet nog in het midden hoe precies. In deze nieuwe set zit niet alleen een nieuwe accu, maar ook de juiste schroefjes en andere tools om deze te vervangen. Na vervanging gaat de speaker weer drie jaar of ruwweg 900 laadcycli mee, net als het origineel, zo claimt Sonos. De set is in zowel zwart als wit verkrijgbaar, net als de Sonos Move zelf. Je bevestigt de set aan de onderkant van de speaker.



Sonos Move Batterijvervangingsset

De set is op de site van Sonos te bestellen en heeft een prijskaartje van $69 gekregen. Op de Nederlandse site van Sonos is hij nog niet beschikbaar.

Sonos Move in het kort

De Sonos Move is sinds september 2019 te koop en is de eerste portable speaker van het bedrijf. De Move heeft een accuduur van 10 uur en werkt met Google Assistent en AirPlay 2. Binnenshuis werkt de draagbare speaker met WiFi en buitenshuis via Bluetooth. Hij kost in Nederland €399. Lees hieronder onze uitgebreide review van de Sonos Move of bekijk welke Sonos-speakers er nog meer verkrijgbaar zijn.