Er worden tijdens de Consumer Electronic Show in Las Vegas heel wat aankondigingen gedaan. Sommige zijn ook interessant voor Apple-gebruikers en in deze round-up zetten we de beste op een rijtje.

Elk jaar in januari is het zover: de techwereld reist af naar Las Vegas om daar de nieuwste aankondigingen mee te beleven. Eerder kon je al over deze spannende innovaties lezen:

OtterBox OtterGrip-hoesjes voor iPhone

OtterBox heeft een serie hoesjes voor de iPhone aangekondigd, waar de handgreep al in zit. Eerder werkte OtterBox hiervoor samen met PopSockets, maar deze nieuwe oplossing is net iets makkelijker. Je kunt het namelijk compleet inklappen zodat het aan de achterkant helemaal vlak is. De OtterGrip Symmetry-hoesjes dienden als basis en zorgen voor een goede bescherming tegen vallen. Bovendien zijn ze compatibel met MagSafe. De greep is 360 graden rond te draaien. OtterGrip komt volgende maand beschikbaar voor de iPhone 13- en iPhone 14-modellen. Meer info.

Nomad aluminium Apple Watch-bandjes: licht en prijzig

Ben je fan van third party Apple Watch-bandjes, dan heeft Nomad iets voor je. Deze schakelarmband is er in zilver en spacegrijs en is gemaakt voor aluminium. Hij lijkt op die van Apple, maar die is gemaakt van roestvrij staal en is een stuk zwaarder. De schakels zijn aanpasbaar en het sluit qua kleur mooi aan op de horlogekast. Ook is er een extra dunne sluitclip die is geïnspireerd op klassieke horlogebandjes en is voorzien van neodymium-magneten. Je drukt op de geribbelde knop om de clip te openen. Geschikt voor alle Apple Watch-modellen voor $199. Meer info.

Roborock S8-serie met dubbele borstels

Roborock heeft goed naar concurrent Roomba gekeken en brengt de S8-lijn uit met dubbele borstels. Die draaien in tegengestelde richting, zodat ze meer vuil kunnen opzuigen. Ook zit er AI in om obstakels te vermijden en hebben ze een hogere zuigkracht. De dock om het reservoir automatisch te legen is ook opnieuw ontworpen. De S8 Series begint bij $750 en het topmodel S8 Pro Ultra gaat $1600 kosten. Ga je liever zelf met de stofzuiger in de weer, dan is er een nieuwe $450 kostende Dyad Pro steelstofzuiger, maar die kan niet met een app worden bediend. Meer info.

L’Oréal gaat wenkbrauwen printen

L’Oreal staat niet bekend als een techbedrijf, maar ze brengen toch regelmatig iets aparts op de markt dat met een stekker of batterij werkt. Ook dit jaar: het gaat hier om een wenkbrauw-printer die je met behulp van augmented reality een passende set wenkbrauwen aanmeet. Hiervoor gebruik je de camera van je iPhone. Het apparaatje kan snel de vorm van de wenkbrauw aanbrengen, zonder dat je zelf met een borstel en inkt aan de slag moet. De 2.400 kleine spuitmondjes zorgen voor een soort tijdelijke tatoeage. Je kunt met de bijbehorende Brow Magic-app op je iPhone zelf de vorm, dikte en effecten van de wenkbrauwen kiezen. Meer info.

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition

Fossil brengt ook smartwatches uit en het nieuwste model is er eentje met e-ink-scherm en mechanische wijzers. Dit is een nieuwe variant van de al bestaande Gen 6 Hybrid, nu volledig gericht op sport en gezondheid. Het slimme horloge draait op een eigen besturingssysteem en zal te koop zijn vanaf 229 euro. Deze Wellness Edition heeft een siliconen band, detecteert automatisch trainingen en geeft meer inzicht in hartslagzones, SPO2 bloedzuurstof en VO2 Max. Je kunt Amazon Alexa gebruiken als slimme assistent. Apps van derden installeren kan niet, maar je kunt wel meldingen ontvangen en muziek van je telefoon afspelen. Wat ontbreekt is gps. Hij gaat twee werken mee op een acculading. Meer info.

Belkin gaat op de groene toer

Belkin viert op de CES het 40-jarig bestaan met de mededeling dat alle producten milieuvriendelijker zullen worden. Er waren vooral vernieuwde versies van bestaande producten te zien op de beursvloer. Zo zullen de mobiele opladers voortaan bestaan uit plastic dat voor 73 tot 75 procent afkomstig is van gerecycled materiaal. Ook zullen de verpakkingen voortaan plastic-vrij zijn. In 2025 wil de accessoiremaker CO2-neutraal zijn. Aanvankelijk gaat het om zes vernieuwde producten, die er exact hetzelfde uit zien als hun voorgangers. Het gaat om vijf BoostCharge stroomadapters en de BoostCharge Magnetic Wireless Car Charger. Ze liggen later dit jaar in de winkel. Meer info.

Eve MotionBlinds Upgrade Kit voor je bestaande rolgordijnen

Eve heeft aangekondigd dat er een Upgrade Kit komt voor je bestaande rolgordijnen. Eve brengt in samenwerking met het Nederlandse merk Coulisse al de MotionBlinds raambekleding uit. Ben je nog tevreden over je huidige rolgordijnen, dan kun je ze met de nieuwe Upgrade Kit aanpassen. Je krijgt een motor, montagebeugels, covers en adapters geleverd waarmee je meteen aan de slag kunt. Zodra het is gelukt kun je ze met de Eve-app (of met HomeKit) op afstand bedienen, schema’s instellen en meenemen in je automatiseringen. De Upgrade Kit kost $200 en komt in maart uit. Verder werkt Eve aan een Android-app en komt er Matter-ondersteuning aan. Meer info.

Zens brengt drie opladers uit

Het Nederlandse merk Zens heeft maar liefst drie nieuwe opladers aangekondigd op CES 2023. Het gaat hier om officiële MagSafe-laders. De 2-in-1 MagSafe + Watch Travel Charger is een compacte oplossing om je iPhone en Apple Watch op te laden als je op reis bent. Hij is minimalistisch en kan op 15 Watt opladen. Je moet nog wel zorgen voor een eigen usb-c-lader. Hij kost €100 en verschijnt in maart.

Het 4-in-1 Charging Station heeft een wat meer standaard uitstraling, met als opvallend eigenschap dat er zelfs ruimte is voor een iPad. Er is ruimte voor een iPad, iPhone (MagSafe), Apple Watch en AirPods-doosje. Het accessoire is gemaakt van zwart aluminium en heeft een richel om de Apple Pencil op te bergen. Hij wordt daarbij niet opgeladen. Opladen van de iPhone gebeurt op 15 Watt. Deze kost €200 en is vanaf eind januari te koop.

Het derde accessoire is het 4-in-1 MagSafe + Watch Wireless Charging Station. Deze is ook gemaakt van aluminium en kan je iPhone, Apple Watch en AirPods opladen. Aan de rechterkant zit nog een extra 18 Watt usb-c-poort voor een ander apparaat. Deze oplader komt in maart uit en kost €150. Meer info.

Bosch RideCare maakt taxiritten veiliger

Bosch laat op CES de RideCare dashcam zien. Deze is bedoeld voor taxidiensten zoals Uber en Lyft en is erop gericht om taxiritten veiliger te maken, zowel voor de chauffeur als voor de passagier. Bosch heeft ook gedacht aan een draadloze SOS-knop en een hulplijn waarmee de betrokkenen contact kunnen opnemen bij problemen. Tijdens de opname brandt er een lampje, zodat de inzittenden weten dat er wordt gefilmd. Bij een geschil kan de video (met tijdstempel en locatie) dienen als bewijsmateriaal. De RideCare is gericht op individuele chauffeurs en taxidiensten. Een prijs is nog niet bekend, maar er zal apart moeten worden betaald voor het accessoire en voor het servicecenter. Meer info.

Meerdere nieuwe oordopjes en speakers van JBL

JBL heeft op CES 2023 een flinke reeks oordopjes en speakers laten zien. De JBL Tour Pro 2 zijn oordopjes met ruisonderdrukking die eruit zien als AirPods, maar dan in de kleur zwart. De prijs ligt rond $250. De JBL Tour One M2 is een over-the-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en zitten ook in het hogere prijssegment, gezien het prijskaartje van $300. Een stuk goedkoper zijn de JBL Endurance Peak, Tune en Vibe die allemaal onder de $100 gaan kosten. Ze hebben verschillende toepassingen, zoals een TwistLock om te voorkomen dat ze uitvallen. Daarnaast heeft JBL twee nieuwe eco-vriendelijke versies van de Go- en Clip-speaker uitgebracht. Deze zijn gemaakt van 90% gerecycled plastic voor de speaker en 100% recycled textiel voor de grille. Ze komen op de Dag van de Aarde beschikbaar, oftewel op 22 april. De prijs ligt op respectievelijk $50 en $80. Meer info.

Lockly Smart Safe staat in contact met je iPhone

Lockly heeft een slimme kluis die waarschuwingen naar je iPhone stuurt als ermee geknoeid wordt. Je kunt de kluis met biometrische sensoren ook via je iPhone bedienen. Hij is te monteren in een kast en is gemaakt van versterkt 2,5mm dik staal, met een corrosiebestendige coating en brandwerend interieur. De slimme functies houden in dat er een digitale keypad aanwezig is, waarbij de cijfers steeds wisselen. Dit voorkomt dat je slijtage op de meest gebruikte toetsen gaat zien. Je kunt tot 60 verschillende toegangscodes instellen. Er is ook een 3D-biometrische sensor voor vingerafdrukken met ruimte voor 99 vingers. De bijbehorende iPhone-app regelt de rest. Je kunt de kluis daarmee openen en sluiten, de status controleren, kijken wanneer ‘ie open is geweest en eenmalige codes uitgeven. De kluis kost $350 en hij ligt vanaf voorjaar 2023 in de winkel. Meer info.

Nowatch is geen horloge

De Nowatch was vorig jaar al op CES 2022 te zien, maar is nu in de verkoop gegaan. Het ziet eruit als een horloge, maar je kunt er niet de tijd op aflezen. In plaats daarvan zit het vol met sensoren om je hartslag, slaap, stappen en zweetproductie te meten. Dat laatste is uniek. Met hulp van het Nederlandse Philips kan op basis hiervan je stressniveau worden bepaald. Nowatch kan vervolgens activiteiten voorstellen die je stress doen afnemen. De bovenkant van de Nowatch bestaat uit een plak (half)edelsteen, die verwisselbaar is. Het horloge kost €300 en de verwisselbare stenen zijn €25 per stuk. Meer info.

Mui Labs Mui Board

Nu de Matter-standaard officieel is zien we steeds meer grote merken aanhaken. Maar er zijn ook kleine deelnemers, zoals Mui Labs. Zij laten de tweede generatie Mui Board zien op CES 2023. Dit is een soort houten plank die aanraakgevoelig is. Je hangt ‘m op de muur en er verschijnt vervolgens het weerbericht, tijd en andere informatie op. Je kunt er ook de muziek mee bedienen. Je regelt alles vanaf je smartphone of een spraakassistent. Meer info.

Acer eKinekt BD 3 voor multitaskers

Computermerk Acer heeft iets uitgebracht waar je niet zo snel aan denkt: een hometrainer waarmee je tijdens het werken nog wat beweging krijgt. De eKinekt BD 3 is een fietsbureau waarmee je kunt typen, sporten en tegelijk je eigen energie opwekt. Het trappen op deze fiets produceert een kleine hoeveelheid energie waarmee je je laptop en smartphone kunt opladen. Als je rustig doortrapt op 60 RPM levert dat in een uur 75 Watt vermogen op. Acer’s fietsbureau heeft twee usb-a-poorten en één usb-c-poort. We hadden het liever andersom gezien. Het bureau is in twee standen te zetten: Working of Sports. Dit houdt in dat je tijdens het werken wat meer rechtop zit. Met de bijbehorende app hou je je prestaties in de gaten. Hij kost $1000 en zal vanaf april ook in Europa verkrijgbaar zijn. Meer info.

Meer CES 2023-nieuwtjes? Houd iCulture in de gaten, want de komende dagen hebben we nog veel meer!