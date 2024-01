Tijdens de techbeurs CES 2024 worden weer heel wat aankondigingen verwacht. De meest interessante waar je als Apple-gebruiker iets aan hebt, zetten we hier voor je op een rijtje. Zo hoef jij niet over de beursvloer te slenteren.

Eerder schreven we al over:

Tot en met 12 januari zijn er aankondigingen op CES 2024, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. iCulture houdt je op de hoogte en vertelt je welke interessante vernieuwingen er te zien zijn. We verwachten veel HomeKit-aankondigingen, nieuwe Apple-accessoires en natuurlijk ook weer grote televisies en andere techproducten. Dit is het overzichtsartikel van interessante accessoires, maar de belangrijkste krijgen een apart artikel (zoals deze).

Withings BeamO

De nieuwe Withings BeamO is een 4-in-1 medisch apparaat, die veel verder gaat dan een slimme thermometer. Er zit een ECG, stethoscoop, thermometer en pulsoximeter in. Het is een draagbaar apparaatje ter grootte van de al langer bestaande Withings Thermo, maar nu met elektroden aan beide uiteinden. Volgens de fabrikant is er een nieuwe techniek ontwikkeld om contactloos de lichaamstemperatuur te meten, die nauwkeuriger is dan de Withings Thermo. De digitale stethoscoop is bedoeld om ademhaling en andere geluiden via borst of rug vast te leggen. Je kunt oordopjes met usb-c aansluiten om extra nauwkeurig te kunnen luisteren. De geluiden kun je opslaan en delen met een arts.

De resultaten verschijnen automatisch in de gekoppelde Withings-app op je iPhone en in Apple HealthKit. De digitale multiscope kan het volgende meten:

Temperatuur

Hartslag

Electrocardiogram (1-contactpunt)

Hartgeluiden

Ademhalingsgeluiden

Bloedzuurstofniveau’s (SpO2)

De BeamO kan daarmee het volgende detecteren: atriumfibrilleren (AFib), hartgeruis, piepende ademhaling en desaturatie. Sommige van deze metingen kun je ook met de Apple Watch doen, zoals het detecteren van AFib en onregelmatige hartslag. De BeamO kan metingen van 8 verschillende personen onderscheiden en biedt allerlei opties om je metingen te delen met een zorgprofessional.

BeamO moet nog door de FDA goedgekeurd worden en zal naar verwachting vanaf juni 2024 verkrijgbaar zijn voor $250.

Hyper heeft voor iedereen wat

Hyper heeft op CES 2024 een uitgebreid assortiment nieuwe producten aangekondigd, waaronder SSD-behuizingen, Thunderbolt 5-docks, Qi2-opladers, GaN-voedingen en meer. Zo zit er voor iedereen wel wat bij. Een greep uit de items:

SSD-behuizing met MagSafe : Voor mensen die ProRes-video’s op hun iPhone willen maken en de beelden daarbij meteen op een SSD willen vastleggen. Je maakt de iPhone magnetisch vast aan de SSD. De behuizing heeft een usb-c PD-ingang voor opladen tijdens het filmen. De behuizing is gemaakt van gerecycled aluminium en kost $40. Hij komt in het tweede kwartaal van 2024 uit.

: Voor mensen die ProRes-video’s op hun iPhone willen maken en de beelden daarbij meteen op een SSD willen vastleggen. Je maakt de iPhone magnetisch vast aan de SSD. De behuizing heeft een usb-c PD-ingang voor opladen tijdens het filmen. De behuizing is gemaakt van gerecycled aluminium en kost $40. Hij komt in het tweede kwartaal van 2024 uit. Usb-c kabel met ingebouwde 5,000mAh batterij: Dit hebben we nog niet veel gezien: een kabel waar de powerbank is ingebouwd. Vooral bedoeld voor reizigers en voor mensen die altijd hun powerbank kwijt zijn.

De SSD-behuizing met MagSafe voor je filmprojecten en de Hyper usb-c-kabel met ingebouwde powerbank.

Qi2-accessoires : Nieuwe versies van de 4-in-1 inklapbare bureaustand ($150) en een draagbare powerbank met 10.000 mAh-batterij ($130). Beide verschijnen in het tweede kwartaal. Daarnaast komt er in het derde kwartaal een Qi2-puck uit van $120.

: Nieuwe versies van de 4-in-1 inklapbare bureaustand ($150) en een draagbare powerbank met 10.000 mAh-batterij ($130). Beide verschijnen in het tweede kwartaal. Daarnaast komt er in het derde kwartaal een Qi2-puck uit van $120. Thunderbolt 5-dock: Deze is compatibel met Thunderbolt 4, ondersteunt tot 80Gbps bandbreedte en heeft ruimte voor PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD, diverse poorten waaronder Ethernet tot 5Gbps en Thunderbolt met USB-C PD 3.1 tot 140 Watt. Komt uit in het derde kwartaal voor $400.

Daarnaast heeft Hyper nieuwe reisadapters, bureau-onderleggers, MagSafe-stands en diverse usb-c hubs. Je kunt bijna alle nieuwe producten zien op deze pagina.

Mui Board 2 nu met Matter

De Mui Board is typisch zo’n accessoire dat je vooral op CES ziet en dat je daarna tegen overdreven importkosten in huis kunt halen als je enthousiast genoeg bent en de risico’s van crowdfunding acceptabel vindt. Dat klinkt misschien wat cynisch, maar Mui Board is niet iets wat je binnenkort in de MediaMarkt (of de Amerikaanse tegenhanger Best Buy) kunt kopen. Daarvoor is de doelgroep misschien ook iets te klein. Vorig jaar schreven we tijdens CES 2023 over de eerste generatie Mui Board en nu is er de opvolger, Mui Board 2. Dit is een houten plank met aanraakbediening en miniatuur dotmatrix-display. Je kunt er verschillende smart home-producten mee aansturen wanneer je erop tikt. Dankzij de Matter-ondersteuning is de plank ook geschikt voor HomeKit. Het scherm toont pixelachtige teksten en afbeeldingen van bijvoorbeeld weerbericht, tijdstip, instelling van thermostaten en andere sensoren. Je kunt er ook timers mee instellen om de lampen te dimmen. De Kickstarter-campagne gaat op 8 januari in de loop van de dag van start. Dan worden ook de prijs en beschikbaarheid bekendgemaakt.

Govee met nieuwe neon-lichtslang

Govee heeft twee vernieuwde producten op CES 2024, die beide compatibel zijn met Matter en dus ook met Apple HomeKit. Het gaat om deze twee:

Govee Neon Rope Light 2 : Deze vernieuwde lichtslang heeft soepelere RGBIC-overgangen, is flexibeler en heeft verbeterde buigclips zodat je nog gemakkelijker een bepaalde vorm op de muur kunt maken. Met de Govee-app krijg je inspiratie welke vormen je op de muur kunt maken en pas je verschillende lichteffecten toe. Hij is beschikbaar in zwart en wit.

: Deze vernieuwde lichtslang heeft soepelere RGBIC-overgangen, is flexibeler en heeft verbeterde buigclips zodat je nog gemakkelijker een bepaalde vorm op de muur kunt maken. Met de Govee-app krijg je inspiratie welke vormen je op de muur kunt maken en pas je verschillende lichteffecten toe. Hij is beschikbaar in zwart en wit. AI Sync Box 2: Vooral bedoeld voor gamers. Ondersteunt resoluties tot 8K en kan lichten synchroniseren met 4K 120Hz gameplay met behulp van CogniGlow-technologie. Deze AI-technologie past de lichten realtime aan op basis van gebeurtenissen in de game, dus niet door kleuren te imiteren.

De tweede generatie Govee Neon Rope Light 2 is nog weer iets verbeterd.

Daarnaast kondigt Govee ee nnieuwe merk aan, gericht op slimme huishoudelijke accessoires: GoveeLife. Op CES 2024 tonen ze verder een aanwezigheidssensor en een slimme stekker met Matter, genaamd Plug Pro. Alle producten worden verwacht in de eerste helft van 2024. Dan wordt ook de prijs bekendgemaakt.

Narwal Freo X Ultra

We kunnen zo langzamerhand het aantal fabrikanten van slimme stofzuigers niet meer bijhouden. Narwal is een van de vele relatieve nieuwkomers. Het is eigenlijk verrassend dat mensen dergelijke dure accessoires bij een nieuwkomer durven kopen. Maar blijkbaar zit er handel in, want Narwal laat tijdens CES 2024 twee nieuwe robotstofzuigers zien, die vanaf maart in de winkel zullen liggen.

Narwal Freo X Ultra : Het topmodel robotstofzuiger met dweil en klitvrije, zwevende borstels die stof kan opslaan gedurende 60 dagen. Uitgerust met AI DirtSense-technologie die probleemgebieden op de plattegrond van je huis identificeert. Deze gaat $1.500 kosten.

: Het topmodel robotstofzuiger met dweil en klitvrije, zwevende borstels die stof kan opslaan gedurende 60 dagen. Uitgerust met AI DirtSense-technologie die probleemgebieden op de plattegrond van je huis identificeert. Deze gaat $1.500 kosten. Narwal Freo X Plus: Veelal dezelfde functies als de X Ultra, maar zonder zelfreinigend basisstation. Houdt het stof voor 60 dagen vast en comprimeert het in de robotstofzuiger zelf. Deze gaat $470 kosten.

Beide robotstofzuigers hebben een ventilatorsnelheid van 60.000 RPM en hoge zuigkracht (8.200 PA voor X Ultra en 7.800 PA voor X Plus). Ze navigeren via LiDAR SLAM 4.0 en ondersteunen spraakassistenten zoals Siri.

Daarnaast introduceert deze fabrikant de Narwal S10 Pro, een steelstofzuiger voor nat en droog gebruik met 32 waterbundels en 17N dweildruk. Dit model is licht en wendbaar met een rotatie van 180 graden. Hij beschikt niet over veel slimme functies, want je zult zelf het werk moeten doen. Verkrijgbaar voor $450 vanaf april.

Er is nog veel meer moois te beleven op CES 2024. We werken deze pagina regelmatig bij met nieuwe ontdekkingen. Mocht je zelf iets leuks ontdekt hebben: laat het ons weten via de link onder dit artikel en we zoeken het verder uit!