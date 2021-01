Anker MagSafe-lader

Het was te verwachten dat Anker ook met eigen MagSafe-accessoires zou komen. Het heeft even geduurd, maar de eerste laders liggen nu in de schappen bij Amazon. Ten eerste is er een MagSafe-lader in de vorm van een rond schijfje. Deze is vergelijkbaar voor rond de €22, zodra deze op voorraad is. Dit is de helft van de prijs die Apple vraagt voor de officiële MagSafe Charger van €45. Hoopte je op een zwarte uitvoering, dan grijp je helaas mis want ook deze lader is alleen verkrijgbaar in zilver met wit. Er zit een kabel aan, maar de usb-c-lader zul je zelf moeten meebrengen want net als bij Apple zit ‘ie er niet bij.



De oplader is voorzien van temperatuurcontrole, om te voorkomen dat het schijfje oververhit raakt. Goed om te weten is dat de Anker MagSafe-lader maar met maximaal 7,5 Watt oplaadt en niet met 15 Watt.

Anker MagSafe-dock

Anker brengt ook een nieuwe PowerWave MagSafe Charging Stand uit, die je op je bureau kunt zetten. Deze kost bij introductie $36 en is binnenkort verkrijgbaar via deze link. Wat opvalt is dat de stand in het wit met zilver is uitgevoerd, terwijl de meegeleverde kabel zwart is. Een stroomadapter krijg je er ook hier niet bij. De dock heeft een metalen basis en een wit plateau waarop je de AirPods kunt neerleggen om te laden.

Het is een mooie oplossing om je iPhone te laden op je nachtkastje of overdag op je bureau. Je kunt de iPhone verticaal of horizontaal op de dock plaatsen en de kijkhoek aanpassen naar 30 graden om bijvoorbeeld video’s te kijken. Uiteraard werken al deze accessoires alleen met de iPhone 12-serie.