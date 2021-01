Privacy is nog altijd een hot topic en ook Facebook wil een stuk transparanter worden. Daarom heeft het bedrijf enkele aanpassingen doorgevoerd om zo nog meer inzicht te geven over wat ze met je informatie doen.

Facebook maakt het privacy inzichtelijker

Facebook kwam in 2018 met de mogelijkheid om je privacyinstellingen via de app te controleren. Nu, bijna drie jaar later, maakt het social media bedrijf via eenblogpost bekend dat ze deze sectie volledig vernieuwd hebben. Deze wijzigingen moet de functie “bruikbaarder en transparanter” maken, aldus Facebook.



Meerdere categorieën

Facebook hanteert niet langer twee brede categorieën (jouw informatie en informatie over jou), maar heeft dit nu onderverdeeld in de volgende acht categorieën:

Uw activiteit op Facebook

Vrienden en volgers

Voorkeuren

Persoonsgegevens

Gelogde informatie

Advertentiegegevens

Apps en websites buiten Facebook

Beveiligings- en aanmeldingsgegevens

Elk van deze categorieën is daarnaast ook weer onderverdeeld in subcategorieën, wat het navigeren makkelijker moet maken. Ook is er een zoekfunctie toegevoegd. Daarnaast laat Facebook beter weten op welke manier het bedrijf je informatie kan gebruiken om het gebruik te personaliseren. Zo zul je bijvoorbeeld makkelijker kunnen zien waarom je bepaalde advertenties krijgt. Deze informatie was al inzichtelijk onder het kopje ‘Waarom zie ik dit’, maar moet nu nog beter bereikbaar zijn.

De update is beschikbaar voor iOS en wordt volgens Facebook snel uitgerold naar andere platformen.

Zo check je Facebook’s Toegang tot je informatie

Deze verbeterde ‘Toegang tot je informatie’ bereik je in de Facebook app als volgt: