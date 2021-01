Om te sporten en muziek te luisteren zijn oordopjes razend populair. Doorgaans zijn er twee soorten: de gewone oordopjes zoals de standaard AirPods en de in-ear oordopjes zoals de AirPods Pro. De in-ear oordopjes gaan verder je oren in om omgevingsgeluid buiten te sluiten, maar kan bij sommige gebruikers ook irritatie opwekken. En wat als gewone oordopjes bij jou niet blijven zitten? Bose springt nu met de Sport Open Earbuds in het gat dankzij een uniek design. De Bose Sport Open Earbuds gaan namelijk niet je oren in.



Bose Sport Open Earbuds: oordopjes gaan je oren niet in

Deze Bose-oordopjes zijn vooral bedoeld voor sporters. Dankzij de oorhaken blijven de oordopjes op zijn plek zitten, maar het deel waar het geluid uit komt gaat niet helemaal je oren in. Door dit ontwerp ontbreekt de actieve ruisonderdrukking, maar daardoor kun je omgevingsgeluid zoals getoeter op straat nog wel horen. Je wordt dus niet compleet buitengesloten van je omgeving.

De speakers van de oordopjes zitten dus boven je oorkanaal. De maker belooft dat de muziek alsnog goed klinkt dankzij de Bose OpenAudio-technologie. Dit zorgt er ook voor dat anderen niet kunnen meeluisteren met je muziek of je telefoongesprekken. Er zit ook een microfoon in en de oordopjes worden geleverd in een oplaaddoosje.

Op elk oordopje zit een knop met een eigen functie. Op het linker oordopje vind je een knop voor het activeren van Siri en op het rechter oordopje is een knop om je muziek te pauzeren, naar het volgende nummer te gaan en oom een inkomend gesprek te beantwoorden. De oordopjes hebben een waterbestendigheid van IPX4 (hetzelfde als de AirPods Pro) en een batterijduur van acht uur. De Bose Sport Open Earbuds komen in zwart en hebben in de VS een adviesprijs van $199,95. De release staat gepland voor midden januari. Wat de prijs in Nederland wordt en wanneer ze hier verkrijgbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Ben je nog op zoek naar een setje draadloze oordopjes? In onze gids hebben we onze favorieten voor je op een rij gezet.