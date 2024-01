Belkin heeft op CES 2024 een reeks nieuwe accessoires aangekondigd. De meest interessante is deze Belkin Auto-Tracking Stand Pro, die je automatisch volgt met de camera. Het is de eerste fabrikant die Apple's DockKit gebruikt.

Herinner je je nog de aankondiging van DockKit tijdens WWDC 2023? Hiermee kunnen accessoiremakers een iPhone-dock maken die je overal volgt. Het werd besproken in een van de vele developersessies en er verscheen ook een uitlegpagina van Apple. Zo’n gemotoriseerde iPhone-houder draait mee als je beweegt. Het kan handig zijn voor YouTubers, maar ook voor het in de gaten houden van huisdieren en rondkruipende babies. Belkin is nu de eerste accessoiremaker die zo’n gemotoriseerde iPhone-dock uitbrengt.

Tot en met 12 januari zijn er aankondigingen op CES 2024, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. iCulture houdt je op de hoogte en vertelt je welke interessante vernieuwingen er te zien zijn. We verwachten veel HomeKit-aankondigingen, nieuwe Apple-accessoires en natuurlijk ook weer grote televisies en andere techproducten. We maken een overzichtsartikel van interessante accessoires, maar de belangrijkste krijgen een apart artikel (zoals deze).

Belkin Stand Pro: gemotoriseerde iPhone-stand

Dat Belkin de primeur heeft zal niemand verbazen: Apple geeft het Aziatische bedrijf wel vaker de primeur als het gaat om nieuwe accessoires die ze niet zelf willen maken. Het idee is vrij simpel, maar om het werkend te krijgen is heel wat AI nodig. Het dock kantelt en draait om je bewegingen te volgen met de camera. Omdat het gebruik maakt van Apple’s DockKit-framework kun je de iPhone op de MagSafe-schijf plaatsen en meteen van start gaan, zonder dat je een app van derden hoeft te installeren. De koppeling vindt plaats via NFC. Je kunt elke app met camerafunctie starten, zoals Instagram, FaceTime, TikTok, WhatsApp of Microsoft Teams en het dock zal daarbij automatisch meebewegen. Zo blijf je altijd in beeld tijdens videochatten of het maken van je volgende virale filmpje.

De gemotoriseerde Belkin Stand Pro is de eerste met DockKit.

De Stand Pro heeft een cilindervormige voet en kan 360 graden draaien, terwijl de MagSafe-schijf 90 graden omhoog en omlaag kan kantelen. Draadloos opladen kan tot 10 Watt, als je de meegeleverde 30 Watt-stroomadapter en usb-c-kabel gebruikt. Eventueel kun je de Belkin Stand Pro op batterijvoeding gebruiken. Hij gaat dan ongeveer 5 uur mee op een lading. Een led-lampje geeft aan of het volgen actief is. Verder is er een fysieke knop op de Stand Pro aanwezig waarmee je het volggedrag kunt uitschakelen. Er zijn al wel eerder gemotoriseerde iPhone-stands uitgebracht die je met AI-functies volgen, maar die gebruiken nog niet Apple’s DockKit.

De Belkin Stand Pro gaat $180 kosten in de VS. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Veel nieuwe Qi2-accessoires bij Belkin

Belkin heeft op CES 2024 nog meer accessoires aangekondigd, waaronder diverse GaN-opladers en Qi2-accessoires. Tijdens CES 2024 verwachten we heel wat nieuwe Qi2-laders, die vooral voor Android-gebruikers populair zijn: zij kunnen namelijk eindelijk het gemak van MagSafe ervaren met hun toestellen.

Een vertrouwde nieuwkomer is de verbeterde versie van de BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Stand. Deze is geschikt voor de nieuwe Qi2-standaard en kan je iPhone op 15 Watt opladen, terwijl hij tegelijk ook je Apple Watch en AirPods van stroom voorziet. Hij ligt vanaf maart in de winkel en gaat $150 kosten.

De Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 met Qi2 ziet er vertrouwd uit, maar is toch nieuw.

Daarnaast komen er drie nieuwe BoostCharge Pro Magnetic Power Banks met Qi2 aan met een capaciteit van 5K, 8K en 10K. Ze hebben allemaal een ingebouwd voetje, usb-c-poorten voor input en output en statuslampjes om de resterende capaciteit aan te geven. Om een indruk van de prijzen te geven: de powerbank met een capaciteit van 5000 mAh gaat $40 kosten.

Deze nieuwe Belkin GaN lader heeft een vermogen van 200 Watt.

Wie gewoon een oplaadblok zoekt, kan terecht bij de nieuwe BoostCharge Pro GaN-lader met 200 Watt vermogen en vier usb-c-poorten. Deze kost $130 en verschijnt in maart. De Belkin 6-in-1 Core GaN-dock is nu al verkrijgbaar en is veel compacter dan eerdere modellen. Hij heeft een 4K HDMI-poort, 2 usb-a-poorten en 2 usb-c-poorten met een totaal vermogen van 96 Watt.

Belkin benadrukt verder dat de accessoires milieuvriendelijker zijn geworden: er zijn meer gerecycled materialen dan ooit in de producten verwerkt. Zo is de Belkin Stand Pro van minimaal 75% gebruikte consumentenmaterialen (post-consumer recycled materials, PCR) gemaakt.