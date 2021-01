Sennheiser IE 300

De Duitse audiofabrikant laat je de IE 300’s afstellen naar jouw wensen met de flexibele oorhaken en eartips van silicone of memory foam in drie maten. De dopjes van het laatstgenoemde materiaal moeten zorgen voor een betere passieve geluidsonderdrukking. Omdat je de kabel om je oor heen geleidt tijdens het dragen, zitten de oortjes een stuk steviger. Sennheiser gebruikt voor deze headset hun 7mm XWB-transducers. Deze hebben een vergroot frequentierespons van 6 Hz tot 20 kHz. Dit bereik is uitgebreider dan het gemiddelde gehoor van mensen. Hierdoor, zegt Sennheiser, krijg je elk detail van je favoriete muziek te horen. Een speciaal membraanfolie filtert galmen en vervormingen die kunnen optreden tijdens het afspelen van je muziek.



Met een prijs van €299,- is dit zeker niet een goedkope set oortjes. Het voordeel is wel dat de IE 300 in-ears redelijk modulair zijn. Aan het uiteinde zitten MMCX-connectoren waarmee je de oortjes los kan koppelen van de kabel en eventueel kunt vervangen. Daarnaast is de kabel versterkt met para-aramide, een materiaal dat zo’n vijf keer sterker zou moeten zijn dan staal. Zelfs na duizenden keren buigen is de kabel nog prima, belooft de fabrikant. Gaan ze toch kapot, dan kun je ze vervangen. Optioneel kun je kabels met 2,5-mm of 4,4-mm connector aanschaffen.

Voor extra stevigheid is de vergulde Fidelity+ MMCX-connector in een 4,8 mm brede holte in de behuizing aangebracht. Je krijgt er een hoogwaardig opbergdoosje bij om de oordopjes overal mee naartoe te nemen.

Naar verwachting zijn de Sennheiser IE 300’s vanaf 19 januari te koop. Heb je liever draadloze oordopjes voor je iPhone die je ook in combinatie met je Apple Watch kunt gebruiken, bekijk dan eens onze round-up.