Eyeware Beam

Weten waar je precies naar kijkt tijdens het maken van een video? Of wil je een camera bedienen met alleen je hoofd? Met de Eyeware Beam app is dat straks allemaal mogelijk. Speciale apparatuur is niet nodig, want het werkt met Face ID en de TrueDeth-camera die al in recente iPhones zit.



De Eyeware Beam is aangekondigd tijdens de techbeurs CES, die vandaag officieel van start gaat. De makers hopen hiermee dat het voor gebruikers makkelijker wordt om oog- en gezichtstracking uit te proberen, zonder dat er hiervoor een duur systeem moet worden aangeschaft.

Dankzij de TrueDepth-camera op de iPhone- en iPad Pro-modellen is het mogelijk voor Eyeware Beam om de bewegingen van je ogen en gezicht te volgen en dit weer door te spelen aan speciale software op je PC.

Ideaal voor gamers

Eyeware beschrijft zelf een aantal voordelen aan de volgen van je oog- en gezichtsbewegingen. Zo kan het social media influencers helpen om betere reactievideo’s te maken. Met de oogtracking is het namelijk mogelijk om precies te laten zien waar de influencer naar kijkt tijdens het maken van de video. Ook voor gamers is het een handige tool. Zo kan het volgen van hun ogen ze meer informatie geven over hoe ze een spel spelen en waar ze op moeten focussen.

Het volgen van de bewegingen van je hoofd zou volgens Eyeware weer goed van pas kunnen komen tijdens het spelen van simulatiegames zoals Flight Simulator. Zo zou je de camera kunnen bewegen met je hoofd, wat weer een realistischer beeld moet geven tijdens het gamen.

Op dit moment bevindt de app zich nog in de betafase, maar is het wel mogelijk om je in te schrijven om de app te testen.