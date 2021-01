Volgende week barst CES 2021 los in gewijzigde vorm. In 2020 was CES de laatste grote techbeurs die nog op de gebruikelijke manier kon plaatsvinden: met beursstands en demo’s in gigantische hallen. Daarna moesten organisatoren van grote beurzen noodgedwongen overstappen op digitale varianten en dat geldt dit jaar ook voor CES 2021. We zullen de komende week heel wat aankondigingen langs zien komen en Sony neemt op dat punt alvast het voortouw door een reeks Bravia XR-televisies te onthullen met HomeKit en AirPlay 2.



Sinds december 2019 is Sony bezig met de uitrol van HomeKit en AirPlay op de televisies. In 2021 komen er in ieder geval de volgende modellen bij:

MASTER Series A90J 4K OLED TV in 55-inch, 65-inch en 83-inch

MASTER Series Z9J 8K LED TV in 75-inch en 85-inch

X95J Series 4K LED TV in 65-inch, 75-inch en 85-inch

X92 Series 4K LED TV in 50- tot 100-inch

Het is Sony’s meest gevarieerde line-up van de afgelopen jaren; in totaal zullen er vijf nieuwe productlijnen beschikbaar komen, met schermformaten tussen 50- en 100-inch. Sony zal de prijzen en beschikbaarheid in het voorjaar van 2021 onthullen.

Wat er in ieder geval op zit is AirPlay 2-ondersteuning, zodat je video’s, muziek, foto’s en meer direct van je Apple-apparaat naar je Sony smart-tv kunt streamen. De HomeKit-ondersteuning houdt in dat je spraakcommando’s met Siri kunt geven of via de Woning-app dingen kunt instellen. Je hebt minimaal iOS 12.3 of macOS 10.14.5 nodig om er gebruik van te kunnen maken.

De tv wordt helaas geen Woning-hub, dus een losse Apple TV kan nog steeds van pas komen als je je smart home buitenshuis wil aansturen.

De functies zijn ook beschikbaar op bepaalde tv-modellen van Sony uit 2018, 2019 en 2020. De volledige lijst staat op Apple’s website. Op alle Sony-televisies van 2021 zal AirPlay 2 en HomeKit beschikbaar zijn en dat is wel bijzonder. Tot voor kort moest je goed opletten of Apple’s software wel werd ondersteund op jouw model.

Alle 2021-modellen zijn ook voorzien van Sony’s kunstmatige intelligentie-functies, genaamd Cognitive Processor XR. Dit zorgt voor het continu optimaliseren van de beeld- en geluidskwaliteit. Je krijgt ook ondersteuning voor Google TV, kunt de Google Assistent gebruiken en commando’s naar Alexa roepen. HDMI 2.1 zit er ook op en er zijn speciale kalibratie-modes voor Netflix en IMAX-content.