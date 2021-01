Scosche MagicMount

Er is veel vraag naar MagSafe-houders voor in de auto, maar er zijn nog maar weinig fabrikanten die het kunnen leveren. Belkin kondigde eerder wel een MagSafe-autohouder aan, maar die kan alleen je iPhone 12 op z’n plek houden. Opladen is er niet bij. Scosche pakt het slimmer aan met de MagicMount houders. Die zijn bedoeld voor het bevestigen én opladen van je iPhone 12. De accessoiremaker kondigde op CES 2021 een reeks autohouders met MagSafe aan, die je eventueel ook op je bureau kunt gebruiken.



‘Bring your own charger’

Helaas krijg je de oplader er niet bij als je Scosche’s nieuwe MagSafe-houder koopt. Het zijn in feite houders waar je de bestaande Apple MagSafe Charger (€45) in hangt. Je hebt er dus alleen iets aan als je Apple’s magneetlader erbij koopt.

Scosche heeft een gevarieerde reeks houders ontwikkeld: eentje voor aan de voorruit of het dashboard, een andere voor de bekerhouder en een 4-in-1 kit met verschillende bevestigingsmogelijkheden. De laatstgenoemde kun je bijvoorbeeld in het ventilatierooster steken. Allemaal zijn ze voorzien van een PowerVolt 20 Watt adapter met USB C Power Delivery. Dit geeft voldoende stroom om te zorgen dat je iPhone met 15 Watt kan opladen. Bij de iPhone 12 mini geldt een maximum van 12 Watt. De autohouders komen in het voorjaar beschikbaar.

Hoewel deze houders zijn bedoeld voor de auto, kun je ze eventueel ook op een tafel bevestigen met de zuignap. Je kunt dan de 20 Watt oplader van Apple gebruiken, of opladers van Scosche zelf zoals de ReVolt QC of de PowerVolt 20W USB-C Power Delivery. Een 20 Watt USB-oplader van een ander merk kan uiteraard ook. Al met al heb je vrij veel bevestigingsmogelijkheden met deze nieuwe MagicMount MagSafe-houders. De prijzen liggen tussen $30 en $40 in de VS. Europese prijzen zullen op ongeveer hetzelfde niveau liggen.

Scosche is als merk onder andere verkrijgbaar bij de Apple Store en bij Amac. Meestal duurt het even voordat nieuwe accessoires arriveren. Dat geldt ook voor deze autohouders die voor het voorjaar staan gepland. Scosche kondigde op CES 2021 verder nog een luchtververser en een waterbestendige hartslagmeter voor je pols aan. Die laatste heb je niet nodig als je al een Apple Watch hebt.