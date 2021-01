De populaire PopSockets krijgen MagSafe. De komst van MagSafe-geschikte varianten was eerder al bekendgemaakt, maar nu is de nieuwe line-up officieel aangekondigd. Het bestaat uit verschillende modellen.

De PopGrip is de bekende smartphonehouder van het merk PopSockets, hoewel de houders veelal bekendstaan als simpelweg PopSockets. De houders plak je achterop je telefoon, zodat je mee grip hebt en je je iPhone minder snel uit je handen laat vallen. MagSafe in de iPhone 12 zorgt ervoor dat de accessoires van PopSockets ook magnetisch vastgemaakt kunnen worden. Tijdens de virtuele CES 2021 heeft PopSockets de nieuwe line-up voor MagSafe aangekondigd. PopSockets zijn in Nederland onder andere verkrijgbaar bij Smartphonehoesjes.nl en bij Coolblue, waar deze nieuwe producten over een tijdje verkrijgbaar zijn.



PopSockets met MagSafe onthuld

In totaal komt het bedrijf met zes nieuwe producten: drie zogenaamde grips, een magnetische wallet en twee mounts. De nieuwe PopGrip voor MagSafe bestaat uit een groter magnetisch vlak die je achterop de MagSafe van je iPhone 12 klikt. Aan dit vlak zit de PopGrip, zoals je die al van PopSockets kent. De top is verwisselbaar, zodat je daar zelf je eigen stijl op kan klikken. De PopGrip voor MagSafe werkt zowel direct op de iPhone 12-familie als op MagSafe-geschikte hoesjes. Deze PopGrip verschijnt in de lente van 2021.

Twee andere PopGrips, de PopGrip Slide en PopGrip Slide Stretch, zijn speciaal bedoeld voor respectievelijk Apple’s siliconen iPhone 12-hoesje en overige iPhone 12-cases. Deze grip bevestig je niet magnetisch via MagSafe, maar aan de zijkanten van de iPhone. Het voordeel is wel dat je je MagSafe-lader kan blijven gebruiken door de PopGrip Slide opzij te schuiven. De PopGrip Slide Stretch verschijnt in maart, terwijl de gewone Slide in mei beschikbaar komt.

Terug naar MagSafe: de PopWallet+ voor MagSafe is een variant op Apple’s leren kaartenhouder voor MagSafe. In de PopWallet+ met MagSafe kun je drie pasjes opbergen en eruit halen zonder de wallet van je iPhone los te halen. Je klikt hem magnetisch achterop je iPhone 12, zowel zonder als met MagSafe-geschikte case. Op de wallet zit een verwisselbare PopGrip. Een nadeel is natuurlijk wel dat het je iPhone een stuk dikker maakt. Deze nieuwe wallet verschijnt in de lente van 2021.

Tot slot de twee PopMounts, waarmee je je iPhone in een houder kan klikken. Er komen twee varianten: eentje voor gebruik in huis voor bijvoorbeeld een houder en eentje voor in de auto in het ventilatierooster. Beide mounts klik je magnetisch aan je iPhone, zelfs zonder de PopGrip voor MagSafe te hoeven verwijderen. De PopMounts bevestig je aan het magnetische vlak van de PopGrip. De PopMounts voor MagSafe komen in de zomer van 2021 op de markt.

Lees ook onze round-up van MagSafe-accessoires die nu al verkrijgbaar zijn. Dit zijn onder andere de hoesjes van Apple en Otterbox, maar ook een autohouder van Belkin. Binnenkort komen daar nog twee opladers van Belkin bij.

In ons overzicht van CES 2021-aankondigingen hebben we de belangrijkste nieuwe producten voor Apple-gebruikers voor je op een rijtje gezet.