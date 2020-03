Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over toekomstige Apple Watch-modellen. Er zit mogelijk een Touch ID vingerafdruksensor in en een bloedzuurstofsensor. Dat alles is te vinden in watchOS 7. Maar die update komt misschien niet meer naar de Apple Watch Series 2 en eerder.

Nieuwe geruchten over Apple Watch Series 6

Er is nog relatief weinig bekend over de Apple Watch Series 6, behalve dan dat er mogelijk een sensor in zit om bloedzuurstof te meten en dat er eindelijk slaapfuncties aan lijken te komen. Een nieuw gerucht doet daar nog een schepje bovenop. Het is afkomstig van de YouTube-kanalen iUpdate en The Verifier. Eerder deze week verspreidden ze al geruchten over de aanstaande Apple TV-update, nu is de Apple Watch aan de beurt.



Het meest spannende is dat er mogelijk een Touch ID aan zit te komen voor de Apple Watch. Daarbij denkt Apple aan twee oplossingen. Bij de Series 6 zit deze verwerkt in de Digital Crown, maar bij de Series 7 zou de sensor onder het scherm ingebouwd kunnen worden. Met Touch ID kun je de Apple Watch ontgrendelen zonder een pincode in te hoeven voren.

Verder heeft het aanstaande model een grotere batterij, bedoeld om de Apple Watch ook ‘s nachts te kunnen dragen. Je hoeft dan niet meer elke nacht op te laden. Er zou dan misschien een batterijduur van een paar dagen haalbaar zijn.

‘watchOS 7 niet voor Series 2’

Maar eerst komt nog de digitale WWDC, waar we de eerste functies over watchOS 7 te horen krijgen. Daarin zou Apple de ondersteuning voor Wi-Fi 6 willen toevoegen. Verder zouden er verbeteringen voor Siri in zitten.

Maar voor mensen met een Apple Watch Series 2 en eerder is er minder goed nieuws: mogelijk krijgen zij geen update meer. De nieuwe Apple Watch-modellen komen pas in het najaar op de markt en dan weten we ook pas wat erin zit. Het design gaat volgens deze nieuwe geruchten niet veranderen.