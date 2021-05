iPad mini 6 in tweede helft van het jaar

Sommige mensen hoopten dat er dit voorjaar ook een nieuwe iPad mini in de winkel zou liggen, maar daarop zullen we nog moeten wachten tot de tweede helft van het jaar. Volgens Kuo heeft Apple pas later dit jaar schermpanelen besteld voor een volgende iPad mini. Het wordt dan de zesde generatie van de kleine tablet. Kuo vertelde eerder dat Apple bezig is met een nieuw design voor de iPad mini, met een groter 9-inch scherm. De Japanse geruchtensite Macotakara verwacht echter een 8,4-inch scherm. De randen rondom het scherm worden kleiner en de Touch ID-knop verhuist naar de zijknop.



Kuo schrijft dat de wereldwijde ontwikkelingen (door de coronacrisis) ervoor hebben gezorgd dat het goed gaat met de verkoop van iPads . De net verschenen Pro-modellen in het formaat 11-inch en 12,9-inch zullen zorgen dat de verkoop nog verder toeneemt. Maar Apple kan ook de verkoop in een heel ander segment aanwakkeren door een nieuw model van de iPad mini uit te brengen. Kuo verwachtte de iPad mini 6 eigenlijk al in de eerste helft van dit jaar maar heeft zijn voorspellingen nu aangepast. Mogelijk heeft dit te maken met tekorten in de toeleveringsketen. Daarnaast verwacht Kuo dat het instapmodel van de iPad in het najaar wordt vernieuwd.

Op de langere termijn verwacht Kuo dat de iPad mini voorzien wordt van een mini-LED-scherm, van het type dat nu in de 12,9-inch iPad Pro zit. Dit levert een betere kijkervaring op wat contrast en HDR-weergave betreft. Maar dat zal nog niet dit jaar gebeuren. Apple brengt op onregelmatige momenten updates voor de mini uit, dus het kan best tot 2023 duren voordat we dit gaan zien.