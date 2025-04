Dit doet slaaptracken en snelladen van je Apple Watch met je batterij [poll]

Net als in elk ander apparaat heeft de batterij in je Apple Watch een bepaalde levensduur. Hoe vaker je hem oplaadt, hoe minder goed de batterijconditie wordt. En hoe minder de batterijconditie, hoe sneller je weer moet opladen. Wij hebben de afgelopen maanden gemerkt dat met name twee activiteiten behoorlijk van invloed zijn op de slijtage van de Apple Watch-accu: het tracken van je slaap en snelladen.

Batterijconditie Apple Watch sneller achteruit door slaaptracken en snelladen

Net als bij elk ander Apple-apparaat, kun je van de Apple Watch de batterijconditie checken. Bij normaal gebruik gaat de conditie van de Apple Watch-accu langzaamaan achteruit. Zodra de conditie onder de 80% komt, adviseert Apple op de Apple Watch-batterij te laten vervangen. Hoewel Apple geen cijfers geeft over het aantal laadcycli dat de Apple Watch mee gaat tot hij bij de 80% komt, hebben wij wel gemerkt dat het ineens heel snel kan gaan bij het tracken van je slaap in combinatie met snelladen.

De afgelopen 2,5 jaar heb ik voor het merendeel van de tijd de Apple Watch Series 8 in gebruik. Vandaag heeft de Apple Watch een batterijcapaciteit van 79% bereikt. Dit is het punt dat Apple adviseert om service uit te voeren. Dat hebben we in de praktijk ook echt gemerkt: met een (korte) workout per dag is het soms lastig om nog helemaal het einde van de dag te halen. In die 2,5 jaar hebben we ook veelvuldig gebruikgemaakt van slaaptracking en snelladen. De twee gaan vaak hand-in-hand: als je je Apple Watch ’s nachts draagt, wil je natuurlijk wel dat hij ’s ochtends weer lekker snel oplaadt om de dag weer mee door te komen.

Toch waren we wel enigszins verbaasd over het feit dat de accu in de Apple Watch al na 2,5 jaar eigenlijk vervangen moet worden. Hoewel we geen harde cijfers hebben en er misschien ook nog andere factoren meespelen (zoals always-on), lijkt het erop dat de slaaptracking en snelladen belangrijke factoren zijn voor het sneller achteruit laten gaan van de batterijconditie. Ter vergelijking: vóór de Apple Watch Series 8 gebruikte ik de Apple Watch Series 4, van september 2018 tot november 2022. Dat is een periode van ruim vier jaar. In die vier jaar is de batterijconditie ook tot ongeveer 80% gekomen. De batterijconditie van de Apple Watch Series 8 is dus anderhalf jaar eerder gedaald tot hetzelfde niveau als mijn vorige Apple Watch Series 4.

Mijn gebruik van de Apple Watch is, afgezien van slaaptracking en snelladen, de afgelopen jaren niet veel veranderd. Het lijkt er dus op dat met name de slaaptracking en snelladen de veroorzakers zijn van de snellere daling, al kan ik daar geen 100% uitsluitsel over geven. Maar gek is het niet: doordat je de Apple Watch ook ’s nachts bijna altijd draagt, heeft hij ’s ochtends bij het opladen minder kort de tijd om weer tot 100% te komen. De Apple Watch gaat daardoor (dankzij snelladen) veel sneller opladen. En hoe sneller een apparaat oplaadt, hoe warmer hij wordt. En warmte is nooit goed voor de conditie van een accu. Overigens heeft Apple wel met geoptimaliseerd opladen van de Apple Watch allerlei systemen ingebouwd om de levensduur van de accu te verlengen.

Heb ik er spijt van dat ik mijn Apple Watch de afgelopen twee jaar bijna elke nacht gedragen heb en vaak extra snel oplaadt? Niet per se. De nachtelijke gegevens hebben me af en toe interessante inzichten gegeven. Bovendien is het een gebruiksvoorwerp: ik vind het leuk om alles uit mijn apparaten te halen en ik neem het op de koop toe dat dat dan ten koste gaat van de levensduur. Bovendien kun je overwegen om voor €109,- de batterij van de Apple Watch te vervangen. Dat heeft bovendien nog een extra voordeel, want Apple stopt niet simpelweg een nieuwe accu in je eigen Apple Watch. In plaats daarvan wordt het volledige model omgewisseld, waardoor je dus in feite een nieuwe Apple Watch krijgt.

Draag jij je Apple Watch tijdens je slaap?

Wij zijn ook benieuwd hoe dat bij jou zit. Gebruik jij je Apple Watch tijdens je slaap? Laad je hem daarna extra snel op met de (meegeleverde) snellader? We willen ook graag weten wat jouw batterijconditie is. Je kunt dit zelf checken via Instellingen > Batterij > Batterijconditie. Meldt daarbij in de reacties ook hoe lang je jouw huidige Apple Watch al gebruikt.