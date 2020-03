Gerucht: ‘Apple TV 6’ krijgt meer opslag en kindermodus

Apple TV 6 met 64GB/128GB

Apple is druk bezig met het verder uitbreiden van Apple TV+, maar ondertussen zou ook de Apple TV zelf weer wat aandacht krijgen. Volgens de YouTube-kanalen iUpdate en The Verifier wordt er gewerkt aan een zogenaamde ‘Apple TV 6’ met meer opslag. De huidige Apple TV is verkrijgbaar met 32GB en 64GB opslag, maar dat zal verdubbelen naar 64GB en 128GB. Zo zouden gebruikers meer ruimte hebben voor het opslaan van Apple Arcade-titels. Ook zouden er nieuwe functies voor tvOS 14 aan zitten te komen, namelijk een kindermodus en Schermtijd.



Er wordt gesproken over een kindermodus in tvOS. Daarmee kunnen bezitters van een Apple TV speciale accounts voor hun kinderen maken, met meer controle over wat ze kunnen kijken en spelen. Ook zou er Schermtijd voor tvOS aan zitten te komen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dit zorgt ervoor dat je minder lang gaat zitten bingewatchen.

Apple TV+ krijgt ook een redesign, met meer nadruk op content. Onduidelijk is nog wat hiermee wordt bedoeld. De nieuwe Apple TV zelf krijgt in ieder geval geen redesign, want die ziet er nog vrijwel hetzelfde uit als het huidige model. Hij zou voor het einde van het jaar in de winkel moeten liggen, al kan dit nog verschuiven door de huidige situatie, waardoor hardware-plannen moeten opschuiven.

Eerder werd in de code van iOS 13.4 al een aanwijzing gevonden dat Apple bezig is om een nieuwe Apple TV te ontwikkelen met A12 of A13 processor. Ook zou er een nieuwe remote aan zitten te komen.