Bij de Apple Watch draait alles steeds meer om gezondheid. Bij de Apple Watch Series 4 twee jaar geleden voegde Apple de ECG-functie toe aan de Apple Watch, waarmee je een hartfilmpje kan maken. Ook waarschuwt de Apple Watch voor een onregelmatig hartritme. Al deze functies kunnen je vroegtijdig waarschuwen voor gezondheidsproblemen aan je hart, maar Apple zou het bij de volgende generatie Apple Watch nog een stap verder willen brengen. Digitimes schrijft dat de Apple Watch Series 6 je zuurstofgehalte kan meten.



‘Apple Watch Series 6 kan zuurstofgehalte meten’

De informatie van Digitimes is afkomstig van de productieketen. Volgens de bronnen krijgt de nieuwe generatie Apple Watch sensoren die je slaapconditie meten, maar ook het zuurstofgehalte in je bloed. Eerder doken er al aanwijzingen in iOS 14 op dat de Apple Watch binnenkort je zuurstofgehalte meet, maar het was nog onduidelijk of daar een specifiek model voor nodig is. Apple heeft tijdens de aankondiging van iOS 14 en watchOS 7 niets gezegd over het meten van je zuurstofgehalte, dus het heeft er alle schijn van dat je daar de allernieuwste Apple Watch voor nodig hebt.

Om de functie mogelijk te maken, verbetert Apple waarschijnlijk de sensoren die in de Apple Watch zitten. Een te laag zuurstofgehalte in je bloed kan een oorzaak zijn van hartproblemen. Bij een gezond persoon ligt het percentage zuurstof tussen de 95% en 100%. Alles daaronder kan flink wat gezondheidsproblemen geven. De Apple Watch zou daarvoor kunnen waarschuwen, net als het horloge nu al doet bij onregelmatige hartritmes.

Volgens Digitimes verloopt de ontwikkeling van de nieuwe Apple Watch soepel, al is het nog maar de vraag wanneer de Apple Watch Series 6 verschijnt. De beschikbaarheid van de iPhone 12 is officieel vertraagd met een paar weken. Er is een kans dat Apple wel in september een event houdt en de nieuwe producten aankondigt, maar dat het iets langer duurt voordat ze in de winkels liggen. Mogelijk geldt dat ook voor de nieuwe Apple Watch, al zijn daar geen concrete aanwijzingen voor.