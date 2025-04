Gerucht: ‘Apple Watch krijgt ondersteuning voor Apple Intelligence (maar eerst alleen op de Ultra)’

Apple Intelligence is inmiddels te vinden op de iPhone, iPad, Mac en (sinds kort) op de Vision Pro. Maar er zijn ook nog apparaten die nog geen AI-functies hebben, waaronder de Apple Watch. Volgens The Verifier gaat dat veranderen, om te beginnen bij een toekomstige versie van de Apple Watch Ultra. De site verwacht in ieder geval drie Apple Intelligence-functies voor de Apple Watch.

‘Apple Intelligence naar Apple Watch’

Volgens de website, die zich baseert op niet nader genoemde bronnen, is Apple van plan om diverse huidige Apple Intelligence-functies naar de Apple Watch te brengen. Het gaat allereerst om samenvattingen van meldingen. Op de iPhone kun je samenvattingen van je meldingen krijgen, zodat je in een oogopslag kan zien wat voor meldingen je allemaal gekregen hebt. Dat zou op de Apple Watch ook goed van pas komen, omdat je daardoor niet door een lange lijst van notificaties hoeft te scrollen op een relatief klein scherm.

Ook het maken van Genmoji zou naar de Apple Watch komen. Momenteel worden verstuurde Genmoji wel getoond op de Apple Watch, maar het is niet mogelijk om ze daar zelf te maken. Een Genmoji maak je met een tekstcommando (bijvoorbeeld “eenhoorn met een cowboyhoed”), waarna AI er een passend plaatje van maakt.

Bekijk ook Alles over Genmoji op iPhone, iPad en Mac: unieke emoji maken voor elke situatie Dankzij Apple Intelligence hebben emoji iets unieks gekregen: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

De derde AI-functie die volgens de site naar de Apple Watch komt, is de verbeterde Siri. Het ontwerp zou op de schop gaan (mogelijk vergelijkbaar als op de iPhone, al wordt dat niet specifiek gezegd) en Siri zou meer begrijpen van hoe je de Apple Watch gebruikt. Daarbij let Siri meer op je sportactiviteiten, slaapregistratie, hartslag en meer, aldus The Verifier.

Volgens de site komen deze functies eerst alleen beschikbaar op een toekomstige Apple Watch Ultra. Apple zou werken aan een speciale krachtigere chip, waardoor Apple Intelligence mogelijk is. Apple Intelligence vereist op alle huidige apparaten minimaal 8GB RAM. De huidige Apple Watch Series 10 heeft slechts 1GB werkgeheugen, dus er is een flinke upgrade vereist als Apple diezelfde grens van 8GB hanteert. Pas een jaar later zou het naar de gewone Apple Watch komen. Dat er een nieuwe krachtigere chip zou komen voor een specifiek model, is opmerkelijk. Doorgaans gebruikt Apple dezelfde chip voor Apple Watches die tegelijkertijd vernieuwd worden.

De bron kan nog niet zeggen op welke termijn Apple Intelligence naar de Apple Watch komt, maar zegt alleen dat Apple eraan werkt. Dezelfde website zegt ook dat een toekomstige watchOS-update een nieuw ontwerp krijgt, geïnspireerd op visionOS. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.