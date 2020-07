Apple heeft in de VS haar cadeaukaarten vernieuwd. In plaats van een aparte kaart voor alle online diensten zoals de App Store en Apple Music enerzijds en een kaart voor de (online) Apple Store anderzijds, is er één overkoepelende kaart voor alles wat Apple verkoopt. Maar komt dit ook naar Nederland?

Als je voor je verjaardag, kerst of andere gelegenheid iemand vraagt om een cadeaukaart van Apple, moet je altijd duidelijk zijn welke kaart je precies bedoelt. Een iTunes-kaart kun je bijvoorbeeld alleen inwisselen bij de App Store, iTunes Store, voor iCloud-opslag en meer. Maar als je liever wil sparen voor een nieuwe iPhone, heb je een Apple Store-cadeaukaart nodig. Dat is in de VS nu verleden tijd met de vernieuwde cadeaukaarten.



Nieuwe cadeaukaarten: één kaart voor alles bij Apple

Op de speciale pagina op de Amerikaanse Apple-website legt Apple uit wat de nieuwe kaart doet. Of je nu producten, accessoires, apps, games of muziek wil kopen, je kan met de nieuwe kaart overal uit de voeten. Er is dan ook een nieuw Apple Account Balance: één saldo voor alles wat je bij Apple koopt.

De kaarten hebben ook een nieuw design, met gekleurde Apple-logo’s. Er zijn in totaal acht verschillende designs als je een cadeaukaart per e-mail aanvraagt en vijf ontwerpen voor de fysieke versie. Zoals altijd bepaal je zelf welk bedrag je op de kaart wil hebben. Gebruikers in de VS kunnen hun huidige Apple Store-kaarten nog gewoon blijven gebruiken. Bestaande App Store en iTunes-kaarten kunnen in de VS nu ook gebruikt worden om producten te kopen in de Apple Store.

Wanneer in Nederland?

Het is nog onduidelijk of en wanneer de nieuwe cadeaukaarten naar Nederland en België komen. Momenteel biedt Apple dit alleen nog aan in de VS, maar het is de verwachting dat dit op den duur ook in Europa en dus in Nederland en België beschikbaar komt. Tot die tijd kun je bij de Apple Store terecht voor een Apple Store-cadeaubon. Wil je een goede deal voor iTunes-kaarten? In ons wekelijkse overzicht vind je de actuele kortingen. Bij Beltegoed en Startselect zijn regelmatig kaarten met extra tegoed beschikbaar.

