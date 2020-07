Uit nieuwe rapporten blijkt hoeveel iPhones er in het afgelopen kwartaal over de (voornamelijk virtuele) toonbank zijn gegaan. Ook blijkt Apple als enige een groei te hebben doorgemaakt, maar staat niet aan kop. Het lijkt erop dat de kracht van de iPhone SE zijn werk heeft gedaan.

Voor veel bedrijven in vrijwel alle branches is het coronavirus slecht voor de zaken en leidt de pandemie soms zelfs tot faillisementen. Smartphonefabrikanten merken dat de verkopen achteruit gegaan zijn. De enige uitzondering blijkt Apple, die een significante groei doormaakte. Twee marktonderzoekers hebben hun schattingen van de nieuwste smartphoneverkopen gepresenteerd.



‘iPhone SE 2020 zorgt voor groeiende verkoopaantallen bij Apple’

Afgelopen april bracht Apple de iPhone SE 2020 uit. Dit is als het ware een telefoon met iPhone 8-design, maar heeft van binnen veel nieuwe onderdelen. Het toestel is met een vanafprijs van €489 voor Apple’s doen dan ook scherp geprijsd. Qua timing kwam dit toestel als geroepen. Volgens een rapport van marktonderzoeker Canalys was Apple de enige smartphonefabrikant die het afgelopen jaar een groei doormaakte ten opzichte van een jaar eerder.

De cijfers vergelijken de resultaten van het afgelopen kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De topfabrikanten Huawei en Samsung zagen de verkoop dalen met respectievelijk 5% en 30%. Hiermee is Samsung percentueel gezien de grootste verliezer. Apple daarentegen steeg met 25%, maar blijft nog steeds steken op de derde plaats achter de twee Aziaten. Naast de iPhone SE werd ook de iPhone 11 het afgelopen kwartaal goed verkocht, zo concludeert Canalys.

Bekijk ook iPhone SE 2020 los toestel: alles over los kopen, prijzen en meer Wil je de iPhone SE 2020 als los toestel kopen? Lees hier alles over bestellen bij Apple en webwinkels en wat de voordelen zijn van een losse iPhone SE 2020. Voorkom BKR-registratie en combineer met een goedkope sim only!

Meer schattingen van kwartaalcijfers

Omdat het om schattingen gaat, presenteren meerdere onderzoeksbureaus vaak iets andere cijfers. Zo ook nu, zo blijkt uit het rapport van Omdia. Omdia beweert dat Apple 39,9 miljoen iPhones heeft verscheept in het tweede kwartaal van 2020. Zoals gebruikelijk Apple gaf zelf bij de kwartaalcijfers van FQ3 2020 geen absolute aantallen vrij.

Ook Omdia concludeert dat de iPhone SE een belangrijke bijdrage geleverd heeft. De iPhone SE kwam volgens hen precies op het goede moment, toen de lockdown in veel landen op zijn hoogtepunt was. Vooral in markten waarbij grote economische onzekerheid is, is de iPhone SE vanwege de lage prijs een aantrekkelijke keuze, zo concludeert het onderzoeksbureau.

Zoals gezegd staat Apple ook hier op de derde plaats achter Samsung, die nu voor het eerst ruimte moet maken voor Huawei. De Chinese gigant staat voor het eerst aan kop met 55,8 miljoen verkochte smartphones. Samsung moest het doen met een ‘schamele’ 54,3 miljoen.

Wil je meer weten over de presentatie van Apple’s eigen kwartaalcijfers van het derde financiële kwartaal van 2020? Bekijk dan onze grafieken.