Temperatuursensor in Apple Watch Series 8

Toch hebben we ook nu nog geen volledige zekerheid dat de temperatuursensor in de Apple Watch Series 8 terechtkomt. Volgens analist Ming-Chi Kuo gaat het alleen lukken als problemen met het algoritme op tijd zijn afgerond. Kuo legt op Twitter uit dat Apple oorspronkelijk de lichaamstemperatuur al bij de Apple Watch Series 7 wilde meten, maar op een gegeven moment was de hardware klaar en de software nog niet. Deze keer heeft het team opnieuw een kans om het algoritme op tijd af te krijgen, zonder dat er fouten optreden.



Algoritme lijkt grootste knelpunt

Het blijkt moeilijker dan gedacht om lichaamstemperatuur te meten, vooral omdat de huidtemperatuur nogal varieert door de omgeving en omdat er niet diep in het lichaam gemeten kan worden. Een algoritme zou dit moeten oplossen, maar dan moet het wel betrouwbaar zijn.

Kuo schrijft in zijn tweets:

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch Series 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch Series 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple’s high requirements before mass production.

Behalve Ming-Chi Kuo hebben ook The Wall Street Journal en Mark Gurman van Bloomberg steeds beweerd dat er een lichaamstemperatuursensor in de Apple Watch zal terechtkomen. De pols is niet de meest gebruikelijke plek om je lichaamstemperatuur te meten, waardoor een betrouwbaar algoritme meer dan nodig is. Er zijn ook al jarenlang geruchten dat de Apple Watch een bloedglucosemeter krijgt, maar dat kan nog wel langer gaan duren.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch kan in 2022 lichaamstemperatuur meten' Apple wil vanaf 2022 nieuwe gezondheidsfuncties toevoegen aan de Apple Watch, waaronder een lichaamsthermometer en glucosemeting. Daarnaast zou er een 'extreme sports edition' in de planning staan.

Overigens is Apple niet de enige die ermee worstelt, want ook Samsung lukt het niet goed. Daardoor zal de Samsung Galaxy Watch 5 waarschijnlijk niet met lichaamstemperatuurmeter worden geleverd. Ook daar is het algoritme het grootste probleem.

Wil je meer weten over de verwachtingen rondom de Apple Watch in 2022, lees dan onze round-up! Er zouden drie nieuwe modellen op komst zijn, waaronder een Apple Watch SE 2022 en een extra robuust sportmodel.