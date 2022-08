Fitbit heeft de line-up voor het najaar 2022 klaar: de Inspire 3, Versa 4 en Sense 2 zijn allemaal verbeterde versies van al eerder uitgebrachte producten. Elk model is bedoeld voor een ander type gebruiker: de Inspire 3 voor beginners die wat meer in beweging willen komen, de Versa 4 voor de gemiddelde gebruiker en de Sense 2 voor de fanatiekere sporter.

Fitbit wearables voor najaar 2022

Naast deze hardware heeft Fitbit ook nog nieuws op het gebied van software, al zal dat niet bij iedereen goed vallen. De Versa 4 en Sense 2 zullen geen appstore meer hebben en zullen niet meer werken met apps van derden. De eerdere apps die voor het Fitbit-platform zijn verschenen zijn niet compatibel. Fitbit heeft gekozen voor een gesloten systeem, iets wat bij de gebruikers van dit merk misschien niet echt als probleem zal worden ervaren. Maar als Apple dit bij de Apple Watch Series 8 doet, zou het heel wat ophef veroorzaken. Verder kun je geen muziek meer meenemen op je sporthorloge, omdat de focus volgens Fitbit nu helemaal op gezondheid ligt.



Toch zitten er ook wel weer wat vernieuwingen in die niets met gezondheid te maken hebben: zo komt er op een later moment ondersteuning voor Google Wallet en Google Maps. En er lijkt ook ondersteuning voor Google Assistant aan te komen, al wilde het bedrijf dat nog niet officieel bevestigen. Een volgende ontwikkeling is dat Fitbit naar WearOS zou kunnen overstappen, maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Deze nieuwe wearables wekken dan de indruk dat het overgangsproducten zijn, die de weg moeten effenen naar wat komen gaat. En dat kunnen best wearables zijn die op wearOS draaien, al dan niet voorzien van Fitbit-logo.

Bij de meer praktische verbeteringen is er de nieuwe continue EDA-stressmeting op de Sense 2 en de veertig ondersteunde sporten op de Versa 4. Ook is er nu een PPG-algoritme voor onregelmatige hartslag (Afib). Afib-meting komt ook beschikbaar op de Charge 5, Charge 4, Luxe, Inspire 2, Sense, Versa 2 en Versa 3. Bij alle producten krijg je zes maanden Fitbit Premium.

Fitbit Inspire 3: tracker met 10 dagen batterijduur

De Fitbit Inspire 3 is een gebruiksvriendelijke tracker voor mensen die wat meer aan beweging willen doen. De tracker is dun en licht van gewicht, heeft een batterijduur van 10 dagen en is waterbestendig tot 50 meter diepte.

De Inspire 3 houdt de hele dag je activiteiten, workouts, hartslag, hartgezondheid, stress en slaapkwaliteit in de gaten. Je kunt vanaf je pols een workout starten, een alarm instellen of de stopwatch starten. Nieuw is het heldere always-on kleurenscherm. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, donkergeel en roze, waarbij je eventueel vervangende bandjes kunt aanschaffen in een klassieke stijl, doorschijnend en roestvrij staal.

De Charge 5 blijft met de komst van deze nieuwe tracker gewoon verkrijgbaar. Dit is het bestverkochte product in het assortiment van Fitbit, wat maar bewijst dat er nog steeds veel behoefte is aan simpele fitnesstrackers die eruit zien als een armband.

De Inspire 3 is te pre-orderen voor €99,95 op de website van Fitbit. Binnenkort zullen alle genoemde producten ook bij de reguliere winkels te koop zijn.

Fitbit Versa 4: voor wie al actief is

Bij de Fitbit Versa 4 draait alles om fitnes. Er zitten nu meer dan 40 sporten in (voorheen 20) met onder andere HIIT, gewichtheffen, CrossFit en dansen. GPS is ingebouwd, zodat je ook zonder smartphone een rondje kunt lopen. Het horloge geeft inzicht in je hartslagzones en legt vast hoeveel minuten je in actieve zones hebt doorgebracht.

Heb je Fitbit Premium, dan kun je ook je dagelijkse herstelscore bekijken. Deze Versa is dunner dan de vorige modellen, maar krijgt zoals hierboven is aangegeven ook een paar beperkingen: de muziekfunctie is weggehaald en het installeren van apps van derden kan niet meer. Alle eerder ontwikkelde apps zijn daarmee onbruikbaar geworden.

Je koopt de Versa 4 binnenkort voor €229,95.

Fitbit Sense 2: de fysieke knop is terug

Zowel bij de Versa 4 als bij de Sense 2 is de fysieke knop terug – en ook nog op een hogere locatie, zodat je er tijdens een workout gemakkelijker bij kunt. Beide zijn dunner en lichter van design, zodat ze comfortabeler om je pols zitten en je ze ook ’s nachts kunt blijven dragen. Dat is mede mogelijk omdat ze een batterijduur van meer dan zes dagen hebben.

Snelladen wordt ook ondersteund: als je 12 minuten aan de lader legt kun je weer 1 dag vooruit met de batterij. De interface van de Sense 2 is eenvoudiger gemaakt met tegels en je krijgt notificaties van apps, slimme meldingen en binnenkort ook Google Maps en Google Wallet. De Sense 2 beschikt over een nieuwe Body Response-sensor, die continu de elektrodermale activiteit (cEDA) meet en dit analyseert in samenhang met je hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur. Op basis daarvan wordt gekeken of je tekenen van stress vertoont. Je kunt bovendien je stemming invullen, zodat je stress in verband kunt brengen met hoe je je voelt.

De Sense 2 en Versa 4 draaien op een nieuw besturingssysteem, dat nog steeds op het eigen FitOS is gebaseerd. Dit betekent echter ook dat er geen appstore meer aanwezig is en dat je geen apps van derden kunt installeren. Daardoor is het de vraag of het technisch gezien nog wel smartwatches zijn – al zullen de gebruikers daar niet echt wakker van liggen.

De Fitbit Sense 2 ligt binnenkort voor €299,95 in de winkel.

Het totale assortiment van Fitbit (inclusief de modellen van vorig jaar die nog verkrijgbaar zijn) ziet er nu als volgt uit: