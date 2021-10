Al sinds de allereerste versie brengt Apple de Apple Watch in twee formaten uit, maar daar zou volgend jaar verandering in komen. Verschijnt de Apple Watch Series 8 echt in drie maten?

‘Apple Watch Series 8 in drie maten’

Wil je een Apple Watch kopen, dan moet je niet alleen kiezen voor een bepaald model, maar ook voor een maat die bij jou past. Apple gaat die keuze mogelijk volgend jaar weer een beetje lastiger maken. Display-expert Ross Young, die vaak vroegtijdig informatie heeft over displays van smartphones en andere apparaten, suggereert nu op Twitter dat Apple in 2022 een groter display in de Apple Watch Series 8 gaat stoppen.



Don't be surprised if there are 3 sizes next year… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Maar gaat Apple dan de huidige modellen weer groter maken? Die kans lijkt niet zo groot, want in een opvolgende tweet zegt de analist dat je niet verrast moet zijn als er drie formaten van de Apple Watch Series 8 komen. Het lijkt er dan dus op dat er naast 41mm en 45mm misschien nog wel een grotere variant komt. Verdere details, zoals de afmetingen, geeft hij niet. Kiest Apple bijvoorbeeld voor een 48 of misschien wel 50mm Apple Watch

Dit jaar heeft de Apple Watch ook al een groter scherm gekregen. De Apple Watch Series 7 komt in de nieuwe formaten 41mm en 45mm, in plaats van 40mm en 44mm. Hoewel de kast zelf dus maar één millimeter groter geworden is, is het scherm zo’n 20% groter doordat de randen een stuk kleiner zijn.

Er zijn eerder al geruchten geweest dat Apple werkt aan een extra robuuste Apple Watch voor sporters (zogenaamde rugged versie). Volgens bronnen verschijnt dit model volgend jaar. Het zou goed kunnen dat deze versie een groter display heeft, zodat je tijdens extreme sporten het scherm beter kan aflezen. Eerder schreven we al waarom een extra robuuste Apple Watch een goed idee is.